वीबी जी रामजी: कांग्रेस के आंदोलन का जवाब देने को भाजपा की कार्यशाला, सरकार-संगठन मिलकर करेंगे मोर्चाबंदी

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा की रणनीति केवल विरोध का जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार की उपलब्धियों को भी आक्रामक तरीके से सामने रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन राजनीतिक हताशा का परिणाम है. जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है और सरकार उसी भरोसे पर काम कर रही है. बैठक में यह तय किया गया कि किस तरह संगठन और सरकार समन्वय के साथ कांग्रेस के हर दुष्प्रचार को निष्प्रभावी किया जाए. अरुण सिंह ने कहा कि विधायक, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि आम जनता के बीच जाकर चौपाल के जरिए संवाद करें और वीबी जी रामजी को लेकर कांग्रेस जो भ्रामक प्रचार कर रही है, उसे दूर करें.

जयपुर: विकसित भारत- रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) को लेकर प्रदेश की सियासत में छिड़े संग्राम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आंदोलन को काउंटर करने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है. पार्टी अब सड़क से लेकर सदन और संगठन से लेकर सरकार तक एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी में है. इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने शुक्रवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर एक अहम कार्यशाला को संबोधित किया. इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. इस कार्यशाला में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए विशेष रणनीति बनी और यह तय किया गया कि सरकार और संगठन दोनों संयुक्त रूप से एक अभियान के जरिए गांव-ढाणी तक कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देंगे तथा आमजन को वीबी जी रामजी के प्रावधानों के बारे में जागरूक करेंगे.

सीएम बोले- कांग्रेस को राम के नाम से एलर्जी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसे भगवान राम के नाम से हमेशा एलर्जी रही है. कांग्रेस की आदत हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने की रही है, इसलिए वह हर नवाचार में इसी तरह का विरोध करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में जब-जब राम का नाम आता है, कांग्रेस उसका विरोध करने लगती है. उन्होंने राम सेतु परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इस योजना के नाम में 'रा' राजस्थान से और 'म' मध्य प्रदेश से लिया गया है, फिर भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया. उन्होंने पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिए कि आमजन के बीच जाएं और कांग्रेस के भ्रम को बेनकाब करें. कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए प्रदेश की जनता की याद नहीं आई, लेकिन अब जब वह विपक्ष में है तो हर मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है. भाजपा संगठन और सरकार मिलकर कांग्रेस की हर चाल का जवाब देंगी. उन्होंने पार्टी को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया, जनसंपर्क अभियानों और जमीनी संवाद के जरिए सरकार की स्थिति को मजबूती से जनता तक पहुंचाया जाए.

कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

राजनीतिक नैरेटिव को दूर किया जाएगा: कार्यशाला में कांग्रेस की आगामी रणनीति, संभावित आंदोलनों और उसके राजनीतिक नैरेटिव पर भी चर्चा हुई. पार्टी का फोकस कांग्रेस के आरोपों का तथ्यात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जवाब देने की रणनीति बनाने पर रहा. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब मुद्दा नहीं होता तो आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है. भाजपा सरकार हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है और सच्चाई के साथ जनता के सामने जाएगी. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक जब कभी भी किसी मुद्दे को उठाया, उसमें वह बैकफुट पर ही रही. अरावली के मुद्दे की बात कही, फिर यू-टर्न ले लिया. इसी प्रकार जिलों के मामले में भी हुआ. राठौड़ ने कहा कि जब से यह कार्यक्रम नरेगा के नाम से प्रारंभ हुआ था, जवाहरलाल के नाम से लेकर महात्मा गांधी के नाम तक, कभी उनको एतराज नहीं हुआ. आज तक कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अलग-अलग समय में 35 ऐसी संस्थाएं हैं, जिनका महापुरुषों के नाम से नाम था और नाम बदला. उस समय तो कोई एतराज नहीं किया, फिर जब आज हम अच्छे प्रावधान कर रहे हैं तो एतराज क्यों? SIR के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसा सवाल करने से पहले संविधान को पढ़ लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का जनाधार खिसकने लगता है, इसलिए वे संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के आरोप लगाकर अपनी खीज मिटाने का काम कर रहे हैं.

सोशल मीडिया को बनाया हथियार: बैठक में जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, प्रवक्ताओं की भूमिका तय करने और मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से एक समान संदेश देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई. भाजपा नेतृत्व चाहता है कि 'वीबी जी राम जी' जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन स्पष्ट, संयमित और तथ्यों पर आधारित रहे, ताकि कांग्रेस को राजनीतिक लाभ न लेने दिया जाए. भाजपा अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है.