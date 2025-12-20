महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रांची में कार्यशाला, बाल विवाह और डायन कुप्रथा के खिलाफ उलगुलान की शपथ
महिला सशक्तिकरण और कुप्रथा मुक्त राज्य बनाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से अनुंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया.
December 20, 2025
रांची: झारखंड में "सुरक्षित और सशक्त महिला" के हेमंत सरकार के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और एक सशक्त झारखंड के निर्माण के लिए रांची के शौर्य सभागार में अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. समाज कल्याण निदेशालय में निदेशक किरण पासी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम में रांची के एसडीओ, डीडीसी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन सहित समाज कल्याण विभाग से जुड़े पदाधिकारियों और आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, महिला सुपरवाइजर ने शिरकत की. कार्यशाला में बाल विवाह, डायन-बिसाही, घरेलू हिंसा, कुरीतियों और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के विशेष महत्व पर चर्चा हुई.
बाल विवाह रोकने के लिए जागरुकता जरूरीः डीएसई
जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने बाल विवाह जैसी कुरीति को लेकर NFHS-5 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड में यह 32.2% है, जो राष्ट्रीय औसत 23.3% से अधिक है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक ओर जहां कानूनी अपराध है, वहीं इसका सामाजिक और शारीरिक दुष्प्रभाव पर भी पड़ता है. बाल विवाह से बालिकाओं की पढ़ाई छूट जाती है. ऐसे में देश के जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी कम हो जाती है. यह 32% आबादी किसी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह से घरेलू हिंसा, मातृत्व मृत्यु दर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधान भी बाल विवाह को रोकता है. BNS की 375 धारा बाल विवाह को निषेध करती है. इसके लिए जागरुकता जरूरी है और उसमें विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
21 वर्ष के बाद ही बेटियों का विवाह करें-सिविल सर्जन
रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने 07-08 साल पहले खूंटी जिले के एक गांव में हो रहे बाल विवाह का जिक्र करते हुए कहा कि कानून भले ही 18 वर्ष के बाद विवाह की इजाजत देता है, लेकिन हमें जनता को यह बताना होगा कि 21 वर्ष के बाद ही बेटी का विवाह करें. उन्होंने कहा कि कानून कहता है 18 वर्ष मतलब 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, 17 साल 11 महीना 28 दिन में भी बेटी की शादी करना कानूनन अपराध है. सिविल सर्जन ने कहा कि डायन प्रथा शर्मनाक है और यह सीधे शब्दों में हत्या है. कोई भी सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाए या मार दिया जाए. उन्होंने कहा कि 06 जनवरी से 11 जनवरी तक स्वास्थ्य का अम्ब्रेला कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की भी जानकारी दी गई.
झारखंड में बाल विवाह की दर चिंताजनक- निदेशक
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित समाज कल्याण विभाग की निदेशक किरण पासी ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की दर सबसे अधिक है. यहां करीब 65% महिलाएं एनीमिक हैं. शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने, सभी जिलों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कस्तूरबा विद्यालय होने के बावजूद बालिकाओं में ड्रॉप आउट अधिक है. उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद कराए गए एक सर्वे में 15 वर्ष तक कि स्कूली बालिकाओं का ड्रॉप आउट करीब 40 % था, जो अब धीरे-धीरे सुधर रहा है.
कुपोषित मां की कोख से जन्म ले रहे हैं कुपोषित बच्चे
निदेशक किरण पासी ने कहा कि राज्य में बालिका बाल विवाह की दर चिंताजनक है. यहां हर तीसरा विवाह बाल विवाह होता है. अगर आंकड़ों की बात करें तो राज्य में 32.2%, जबकि राष्ट्रीय औसत 23% है. उन्होंने कहा कि बालिका बाल विवाह की वजह से कई प्रतिभाएं अपना मुकाम नहीं हासिल कर पातीं. कुपोषित मां से कुपोषित बच्चे का जन्म हो रहा है, जबकि स्वर्णिम झारखंड के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है.
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज निभाए कर्तव्य
उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए स्वर्णिम झारखंड बनना जरूरी है. कुप्रथाओं को रोकना जरूरी है. कोई महिला डायन नहीं हो सकती, जिसके गर्भ से जीवन का जन्म होता वह डायन नहीं हो सकती, मृत्यु की सजा है.निदेशक ने कहा कि महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर 112 पर महिलाएं शिकायत कर सहायता ले सकती हैं. सामाजिक कुरीतियों को समाज से हटाने के लिए सभी को अपना कर्तव्य निभाना होगा.
