ETV Bharat / state

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रांची में कार्यशाला, बाल विवाह और डायन कुप्रथा के खिलाफ उलगुलान की शपथ

कार्यशाला में बाल विवाह और डायन कुप्रथा के खिलाफ लड़ने की शपथ लेते लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में "सुरक्षित और सशक्त महिला" के हेमंत सरकार के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और एक सशक्त झारखंड के निर्माण के लिए रांची के शौर्य सभागार में अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. समाज कल्याण निदेशालय में निदेशक किरण पासी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम में रांची के एसडीओ, डीडीसी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन सहित समाज कल्याण विभाग से जुड़े पदाधिकारियों और आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, महिला सुपरवाइजर ने शिरकत की. कार्यशाला में बाल विवाह, डायन-बिसाही, घरेलू हिंसा, कुरीतियों और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के विशेष महत्व पर चर्चा हुई.

बाल विवाह रोकने के लिए जागरुकता जरूरीः डीएसई

जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने बाल विवाह जैसी कुरीति को लेकर NFHS-5 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड में यह 32.2% है, जो राष्ट्रीय औसत 23.3% से अधिक है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक ओर जहां कानूनी अपराध है, वहीं इसका सामाजिक और शारीरिक दुष्प्रभाव पर भी पड़ता है. बाल विवाह से बालिकाओं की पढ़ाई छूट जाती है. ऐसे में देश के जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी कम हो जाती है. यह 32% आबादी किसी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

जानकारी देतीं समाज कल्याण निदेशालय की निदेशक किरण पासी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह से घरेलू हिंसा, मातृत्व मृत्यु दर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधान भी बाल विवाह को रोकता है. BNS की 375 धारा बाल विवाह को निषेध करती है. इसके लिए जागरुकता जरूरी है और उसमें विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

21 वर्ष के बाद ही बेटियों का विवाह करें-सिविल सर्जन

रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने 07-08 साल पहले खूंटी जिले के एक गांव में हो रहे बाल विवाह का जिक्र करते हुए कहा कि कानून भले ही 18 वर्ष के बाद विवाह की इजाजत देता है, लेकिन हमें जनता को यह बताना होगा कि 21 वर्ष के बाद ही बेटी का विवाह करें. उन्होंने कहा कि कानून कहता है 18 वर्ष मतलब 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, 17 साल 11 महीना 28 दिन में भी बेटी की शादी करना कानूनन अपराध है. सिविल सर्जन ने कहा कि डायन प्रथा शर्मनाक है और यह सीधे शब्दों में हत्या है. कोई भी सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाए या मार दिया जाए. उन्होंने कहा कि 06 जनवरी से 11 जनवरी तक स्वास्थ्य का अम्ब्रेला कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की भी जानकारी दी गई.