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अनियंत्रित तरीके के डेवलपमेंट कार्यों पर रोक लगाने की जरूरत, हिमालयी आपदाओं पर हुई चर्चा, सामने आए ये बड़े कारण

देहरादून: उत्तराखंड में हर साल किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा आती है, जिससे जान माल को काफी अधिक नुकसान पहुंचता है. इसको देखते हुए उत्तराखंड में मौजूद वाडिया इंस्टीट्यूट समेत तमाम केंद्रीय संस्थानों के वैज्ञानिक इसके कारण और चुनौतियों पर अध्ययन भी करते हैं, लेकिन इन सभी अध्ययन रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से साल दर साल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में 'हिमालयन आपदाएं: कारण और चुनौतियां' (Himalayan Disasters: Causes and Challenges) विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें वैज्ञानिकों के अध्ययन रिपोर्ट के बेहतर इंप्लीमेंटेशन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई.

उत्तराखंड समेत देश के वेस्टर्न रीजन में मौजूद चार हिमालयी राज्यों में अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं. हालांकि, राज्य सरकारों और राज्यों की आपदा प्रबंधन विभागों की ओर से आपदाओं से निपटने के लिए तो तैयारी की जाती है लेकिन वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया जाता है. यही वजह है कि राज्यों की आपदा प्रबंधन विभागों की ओर से किए जा रहे प्रयासों से भले ही आपदा के बाद राहत बचाव के कार्य बेहतर ढंग से किए जा रहे हो, लेकिन वैज्ञानिकों के अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ ही लोगों को बेहतर ढंग से जागरूक भी किया जा सकता है. साथ ही अनियंत्रित तरीके से हो रहे डेवलपमेंट के कार्यों पर भी लगाम लगाया जा सकता है, जो खासकर हिमालय राज्यों के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं.

कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि,