अनियंत्रित तरीके के डेवलपमेंट कार्यों पर रोक लगाने की जरूरत, हिमालयी आपदाओं पर हुई चर्चा, सामने आए ये बड़े कारण
देहरादून स्थित वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में 'हिमालयी आपदाएं: कारण और चुनौतियां' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 5:37 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में हर साल किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा आती है, जिससे जान माल को काफी अधिक नुकसान पहुंचता है. इसको देखते हुए उत्तराखंड में मौजूद वाडिया इंस्टीट्यूट समेत तमाम केंद्रीय संस्थानों के वैज्ञानिक इसके कारण और चुनौतियों पर अध्ययन भी करते हैं, लेकिन इन सभी अध्ययन रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से साल दर साल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में 'हिमालयन आपदाएं: कारण और चुनौतियां' (Himalayan Disasters: Causes and Challenges) विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें वैज्ञानिकों के अध्ययन रिपोर्ट के बेहतर इंप्लीमेंटेशन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई.
उत्तराखंड समेत देश के वेस्टर्न रीजन में मौजूद चार हिमालयी राज्यों में अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं. हालांकि, राज्य सरकारों और राज्यों की आपदा प्रबंधन विभागों की ओर से आपदाओं से निपटने के लिए तो तैयारी की जाती है लेकिन वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया जाता है. यही वजह है कि राज्यों की आपदा प्रबंधन विभागों की ओर से किए जा रहे प्रयासों से भले ही आपदा के बाद राहत बचाव के कार्य बेहतर ढंग से किए जा रहे हो, लेकिन वैज्ञानिकों के अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ ही लोगों को बेहतर ढंग से जागरूक भी किया जा सकता है. साथ ही अनियंत्रित तरीके से हो रहे डेवलपमेंट के कार्यों पर भी लगाम लगाया जा सकता है, जो खासकर हिमालय राज्यों के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं.
कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि,
वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों एवं जो नीति निर्णायक हैं, उनमें आपसी तालमेल बहुत जरूरी है. क्योंकि आपसी तालमेल और आपसी सामंजस्य ही आपदाओं के समय, आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए हमें गति दे सकता है. वर्तमान समय में अर्ली वार्निंग सिस्टम और 24 घंटे निगाह रख रहे सैटेलाइट उपलब्ध हैं, जिससे तमाम तरह की जानकारियां मिल रही है. ऐसे में समय पर जो जानकारी मिल रही है, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो. इसके लिए जरूरी है, वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ का वेवलेंथ मिलना. आपदा को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करके जान माल के नुकसान को काफी अधिक कम किया जा सकता है. ऐसे में जागरूक होने के साथ ही जागरूक करने की भी जरूरत है.
-त्रिवेंद्र सिंह रावत, लोकसभा सांसद, उत्तराखंड-
देश के वेस्टर्न क्षेत्र में मौजूद चार हिमालयन राज्यों में अक्सर आपदा आती रहती है. ऐसे में आयोजित सम्मेलन के दौरान, आपदा के कारण और उनकी चुनौतियों के समाधान को लेकर एनडीएमए के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने हिम शक्ति: इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर (Him Shakti: Institutional Architecture) बनाने पर जोर दिया. सम्मलेन के बाद असवाल ने कहा कि,
सम्मेलन में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया गया, ताकि किसी तरह से हिमालयन डिजास्टर के कारण और चुनौतियां से निपटा जा सके. देश के वेस्टर्न क्षेत्रों में चार हिमालयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें उत्तराखंड, जम्मू- कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश शामिल है. इन चारों स्टेट की टोपोग्राफी और फिजिलिटी एक जैसी है.
-डॉ. दिनेश कुमार असवाल, सदस्य, एनडीएमए-
ऐसे में उनका मानना है कि यह चारों राज्य अलग-अलग तरीके से अपने रिसोर्स लेंगे और पैसा खर्च करें, लेकिन इसका बेहतर आउटकम ना आ पाए, तो इससे बेहतर है कि चारों स्टेट मिलकर एक प्लेटफार्म पर आ जाएं. साथ ही इन राज्यों में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हैं, जिसमें लैंडस्लाइड, ग्लेशियर मेल्ट, अर्थक्वेक को लेकर एक बड़ा नेटवर्क बना दिया जाए, ताकि चारों राज्यों से अर्ली वार्निंग सिस्टम की जानकारी एक साथ मिल जाए और चारों राज्यों को फायदा पहुंच जाए. लिहाजा, इस तरह का इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा. यही नहीं, देश में जो लैबोरेट्रीज है, वह अलग-अलग राज्य में काम करते हैं, जबकि हिमालयन क्षेत्र के लिहाज से साइंस एक ही है. लिहाजा इस सम्मेलन के दौरान सॉल्यूशन की दिशा में चर्चा की गई है.
हिमालय में आ रही आपदाओं के कारण और चुनौतियों को लेकर समय-समय पर वाडिया इंस्टीट्यूट समेत तमाम केंद्रीय संस्थानों की ओर से अध्ययन तो कराए जाते हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट धरातल पर नहीं उतर पता है, जिसको लेकर कार्यशाला में विस्तृत रूप से भी चर्चा की गई. जिसके सवाल पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. विनीत कुमार गहलोत ने कहा कि,
जब तक रेगुलेटिंग बॉडी, मॉनिटरिंग बॉडी और प्राधिकरण अध्ययन रिपोर्ट का इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. ऐसे में संवेदनशील चित्रों में नक्शा सिर्फ कागजों पर पास नहीं होना चाहिए बल्कि ग्राउंड पर पास होना चाहिए. इसके अलावा जागरूकता पर भी विशेष जोर देने की जरूरत है.
-विनीत कुमार गहलोत, डायरेक्टर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-
ये भी पढ़ें: 'नदी किनारे घरों की दीवार पर लिख देना चाहिए यहां मौत फ्री मिलने वाली है' जानें क्यों बोले NDMA सदस्य