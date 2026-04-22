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'नदी किनारे घरों की दीवार पर लिख देना चाहिए यहां मौत फ्री मिलने वाली है' जानें क्यों बोले NDMA सदस्य

'नदी किनारे घरों की दीवार पर लिख देना चाहिए यहां मौत फ्री मिलने वाली है'- डॉ. दिनेश असवाल (VIDEO- ETV Bharat)

कुछ समय पहले वो चमोली गए थे. जहां उन्होंने देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मकान वहां पर बने हैं, जहां पर पानी है. और ये पानी ऊंचाई वाली इलाके से आ रहा है. ऐसे में इन घरों के दीवारों पर लिख देना चाहिए कि 'यहां मौत फ्री मिलने वाली है' . क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कि यहां आप घर नहीं बना सकते हैं. - डॉ. दिनेश असवाल, सदस्य, NDMA -

दरअसल, विश्व अर्थ दिवस के मौके पर वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में 'हिमालय आपदाएं: कारण और चुनौतियां' (Himalayaan Disasters: Causes and Challenges) विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में शामिल हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने हिमालय में आपदा जोखिम में कमी (Disaster Risk Reduction In The Himalaya) विषय पर अपना वक्तव्य रखा. अपने संबोधन के दौरान असवाल ने कहा कि,

देहरादून: उत्तराखंड में हर साल मॉनसून सीजन के दौरान आपदा का दंश जनता को झेलना पड़ता है. इस प्राकृतिक आपदा की वजह से जान माल को काफी नुकसान पहुंचता है. सबसे अधिक नुकसान खासकर नदियों के किनारे रह रहे लोगों को होता है, जबकि वहां रह रहे लोगों को यह पता होता है कि जब भी नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो उनका ही नुकसान सबसे ज्यादा होगा. उत्तराखंड में आ रही आपदा और नदियों के किनारे बसे लोगों का जिक्र करते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी-NDMA के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने कहा कि नदियों के किनारे रह रहे लोगों के घरों की दीवारों पर लिख देना चाहिए कि 'यहां मौत फ्री मिलने वाली है.'

डॉ. दिनेश ने आगे कहा कि, नदी का अपना करीब 100 साल या 200 सालों का पैटर्न होता है जिसे एचएफएल (Highest Flood Level) कहते हैं. उसका मार्क होना चाहिए. साथ ही वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए. ऐसे में जब साइंटिफिक तरीके से नदियों के किनारे एचएफएल मार्क किया जाएगा, तभी जाकर पॉलिसी बनेगी. लेकिन अभी तक हिमालय में एक्यूरेट हिमालय लैंड यूज प्लानिंग बना नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे पास रोबोट्स डाटा सिस्टम नहीं है.

इस पूरे मामले पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. विनीत कुमार गहलोत ने कहा कि,

डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने जो बात कही है, वो बिल्कुल सही है. क्योंकि मालूम होने के बावजूद भी हम लोग वो काम करते हैं, जिसके पीछे तमाम कारण भी होते हैं. जिसमें मुख्य रूप से गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है. ऐसी स्थिति उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रिस्पना और बिंदल नदी के आसपास देखा जा सकता है. उन जगहों पर लोग बैठना नहीं चाहेंगे, लेकिन लोगों ने अपने घर बना रखे हैं और वहां रह रहे हैं. कुल मिलाकर हमें मालूम होने के बाद भी हम वही काम करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए.

- डॉ. विनीत कुमार गहलोत, डायरेक्टर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी -

इस एक दिवसीय कार्यशाला में एनडीएमए के वैज्ञानिकों के अलावा, नेशनल रिसर्च रिमोट सेंसिंग (NRSC) हैदराबाद के डायरेक्टर डॉ. प्रकाश चौहान, वाडिया के पूर्व डायरेक्टर वीसी ठाकुर, पूर्व वैज्ञानिक बीआर अरोड़ा, प्रोफेसर एचसी नैनवाल, प्रोफेसर वाईपी सुंदरियाल के अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक मौजूद रहे.

गौर हो कि, धराली आपदा भी इसका उदाहरण रहा है. 5 अगस्त 2005 को उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा नदी में आए सैलाब के कारण धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया था. इस विनाशकारी आपदा में कई लोगों की मौत और काफी नुकसान हुआ था. ऐसी ही एक घटना रैणी आपदा की भी याद दिलाती है. जिसमें 7 फरवरी 2022 को धौली और ऋषि गंगा में पानी के सैलाब ने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था. इस त्रासदी में भी कई लोगों की मौत हुई थी.

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