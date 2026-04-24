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झारखंड विधानसभा में कार्यशाला, संसदीय प्रक्रिया एवं संवैधानिक प्रावधानों को लेकर चर्चा

झारखंड विधानसभा में कार्यशाला का आयोजन किया गया.

Workshop on Parliamentary Procedures and Constitutional Provisions in Jharkhand Assembly
कार्यशाला को संबोधित करते स्पीकर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 11:05 PM IST

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रांचीः संसदीय प्रक्रिया एवं संवैधानिक प्रावधानों के प्रति समझ को सुदृढ़ करना तथा पुस्तकालय संसाधनों का प्रभावी उपयोग विषय पर आज शुक्रवार को झारखंड विधानसभा स्थित पुस्तकालय कक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया.

इस कार्यशाला की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो के संबोधन से शुरू हुआ.इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने दायित्व हैं. दायित्वों के निर्वाह करने के लिए उसकी सीमाओं और परिसीमाओं को जानना बहुत जरूरी है.

सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मी सदस्यों को उनके कार्यों के निपटारा करने में सहयोग करते हैं एवं विधायी तथा संवैधानिक पक्षों को उनके समक्ष रखते हैं. इसलिए यह काफी जरूरी है कि विधानसभा सचिवालय के कर्मी एवं पदाधिकारी हर उस विषयों से अवगत रहे हैं. जिसके पालन होने पर विधायी परंपराओं एवं विधान सभा की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे. साथ ही कर्मियों एवं पदाधिकारियों की कार्य दक्षता से आसन को भी अपने कार्यों का निष्पादन करने में सहूलियत हो. उन्होंने कहा कि कर्मियों एवं पदाधिकारियों के कार्य करने की दक्षता सबसे पहले उनके आचरण से प्रतिबिंबित होती है.

Workshop on Parliamentary Procedures and Constitutional Provisions in Jharkhand Assembly
विधानसभा में कार्यशाला में भाग लेते पदाधिकारी (ETV Bharat)

कार्यशाला पुस्तकालय कक्ष में आयोजित होने के पीछे का भी है कारण- स्पीकर

इस अवसर पर स्पीकर ने अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए कर्मियों पदाधिकारियों को यह भी बताए कि यह कार्यशाला पुस्तकालय कक्ष में इसलिए आयोजित करायी जा रही है कि आपमें पढ़ने और सीखने की आदत बनी रहे. दो सत्र में आयोजित इस कार्यशाला के प्रथम सत्र में विधानसभा का गठन, संवैधानिक प्रावधानों, मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, संसदीय विशेषाधिकार पर चर्चा हुई. इसके साथ ही धन विधेयक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण तथा बजट से संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों तथा पुस्तकालय के संसाधनों को बेहतर से बेहतर और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के संबंध में अध्यक्षीय कोषांग के पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुति रखी गई.

इस कार्यशाला के द्वितीय सत्र में झारखंड विधानसभा के औपबंधिक कार्यक्रमों की कार्यसूची सूची, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों तथा निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण, सामान्य वाद विवाद इत्यादि विषयों पर झारखंड विधानसभा के विधायी शाखा से प्रशाखा पदाधिकारी रोशन किड़ो ने प्रस्तुति दी.

इस कार्यशाला में झारखंड विधानसभा सभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे.

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