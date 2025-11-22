झारखंड में प्राकृतिक खेती से किसानों की बढ़ेगी आय, बेहतर काम करनेवाले कलस्टर को मिलेगा 1 लाख रुपये का इनाम

झारखंड में प्राकृतिक खेती से किसानों की बढ़ेगी आय, बेहतर काम करनेवाले कलस्टर को मिलेगा 1 लाख रुपये का इनाम
रांची में प्राकृतिक खेती मिशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की बड़ी घोषणा की.
Published : November 22, 2025 at 8:11 PM IST
रांची: झारखंड के किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक ओर जहां कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन पर कृषि विभाग जोर दे रही है तो दूसरी ओर अब 'नेचुरल फार्मिंग' यानी प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत जहां एक ओर किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर बेहतरीन काम करने वाले कलस्टर को 01 लाख रुपये तक का इनाम भी दिया जाएगा.
प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा-शिल्पी नेहा तिर्की
रांची के हेसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान आज राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती में कम खर्च, ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मुनाफा हो इसके लिए प्राकृतिक खेती को उन्नत करना होगा. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को समृद्ध बनाने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखता है.
राज्य में 04 हजार हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य
झारखंड में वर्तमान समय में 04 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो समय के साथ बढ़ता चला जाएगा. यह बातें राज्य की कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के पशुपालन निदेशालय सभागार में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही .
कृषि सखी और किसान हुए कार्यशाला में शामिल
आज हेसाग के पशुपालन विभाग के सभागार में आयोजित कार्यशाला में राज्य के 12 जिलों के किसान और 88 कलस्टर से आई कृषि सखी शामिल हुईं. इस मौके पर किसानों ने प्राकृतिक खेती से संबंधित अपने अनुभव मंत्री के साथ साझा किए. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अंतर को समझते हुए कदम बढ़ाना है. किसान खुद ही प्राकृतिक खेती के ब्रांड एंबेसडर हो सकते हैं.
प्राकृतिक खेती लाभप्रद
उन्होंने कहा कि समय के साथ मौसम के दुष्प्रभाव के नजरिए से भी प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभप्रद है. भारी बारिश और तूफान जैसे हालात में भी प्राकृतिक खेती से तैयार फसल की बर्बादी रासायनिक खेती की तुलना में बहुत कम होती है. उन्होंने कहा कि आज की हकीकत है कि रासायनिक खेती से तैयार उत्पाद के सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. हम जाने-अनजाने भोजन के तौर पर जहर ग्रहण कर रहे हैं.
अगर इसे रोकना है तो प्राकृतिक खेती को एक आंदोलन के रूप में अपनाना होगा. उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती की निगरानी करने का भी निर्देश दिया और प्राकृतिक खेती से संबंधित सालाना रिपोर्ट तैयार करने को कहा. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के आकलन के आधार पर ही सरकार भविष्य की कार्य योजना तैयार करेगी. एक साल में प्राकृतिक खेती में सबसे बेहतर काम करने वाले कलस्टर को 1 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा .
प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ ने दी अहम जानकारी
कार्यशाला में आंध्र प्रदेश के पूर्व IAS अधिकारी सह प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ टी. विजय कुमार ने कहा कि प्राकृतिक खेती आधुनिक साइंस है. अगले 10 साल के अंदर 80 लाख परिवारों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा. प्राकृतिक खेती में पानी जमीन के अंदर तक आसानी से जाता है. प्राकृतिक खेती से किसान आसानी से 15 से 25 हजार रुपये प्रति माह कमाई कर सकते हैं. कार्यशाला में विशेष सचिव प्रदीप हजारी, उद्यान निदेशक माधवी मिश्रा , समेति निदेशक विकास कुमार, अमित कुमार सिंह, उपनिदेशक शशि भूषण अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे.
