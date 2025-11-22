ETV Bharat / state

झारखंड में प्राकृतिक खेती से किसानों की बढ़ेगी आय, बेहतर काम करनेवाले कलस्टर को मिलेगा 1 लाख रुपये का इनाम

कार्यशाला में मौजूद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विभाग के अधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )