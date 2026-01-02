ETV Bharat / state

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला, जनप्रतिनिधियों और वक्ताओं ने रखे अपने विचार

दुर्ग: देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, रोजगारोन्मुख और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की. जिसके बेहतर क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित साइंस कॉलेज में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.इस कार्यशाला में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पिछले सालों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं हुआ था.

छात्रों को बहुआयामी शिक्षा देने पर जोर

वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति पारंपरिक भारतीय ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान और आधुनिक तकनीक को जोड़कर छात्रों को बहुआयामी शिक्षा प्रदान करती है. इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लगातार कार्य किए जा रहे हैं.