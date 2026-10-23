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रांची विश्वविद्यालय में डिजिटल शिक्षा पर कार्यशालाः पीएचडी प्रवेश साक्षात्कार के दूसरे दिन 71.64% अभ्यर्थी उपस्थित

रांची विश्वविद्यालय में डिजिटल शिक्षा पर कार्यशाला ( ETV Bharat )

रांचीः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल तकनीक शिक्षा को आसान बना सकते हैं लेकिन शिक्षक की मानवीय संवेदना और विद्यार्थियों को समझने की क्षमता का विकल्प नहीं बन सकते. शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है. यह बात रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने शुक्रवार को मोरहाबादी परिसर स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यशाला में कही.

रांची विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में ‘डिजिटल युग में शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 450 प्रशिक्षु शिक्षक और 50 प्राध्यापक शामिल हुए.