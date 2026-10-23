रांची विश्वविद्यालय में डिजिटल शिक्षा पर कार्यशालाः पीएचडी प्रवेश साक्षात्कार के दूसरे दिन 71.64% अभ्यर्थी उपस्थित
रांची विश्वविद्यालय में डिजिटल शिक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 11:36 PM IST
रांचीः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल तकनीक शिक्षा को आसान बना सकते हैं लेकिन शिक्षक की मानवीय संवेदना और विद्यार्थियों को समझने की क्षमता का विकल्प नहीं बन सकते. शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है. यह बात रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने शुक्रवार को मोरहाबादी परिसर स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यशाला में कही.
रांची विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में ‘डिजिटल युग में शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 450 प्रशिक्षु शिक्षक और 50 प्राध्यापक शामिल हुए.
कुलपति ने कहा कि तकनीक सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाती है लेकिन विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें संवेदनशील नागरिक बनाना शिक्षक की विशिष्ट भूमिका है. उन्होंने शिक्षकों से डिजिटल तकनीक का उपयोग मानवीय मूल्यों के साथ करने और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की.
इस कार्यशाला में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की विशेषज्ञ डॉ. पूजा ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्म-जागरुकता और विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति के महत्व पर चर्चा की. वहीं, डॉ. नीतू शर्मा ने मोबाइल और लैपटॉप के अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की जानकारी दी. उन्होंने डिजिटल उपकरणों के संतुलित उपयोग और एआई के प्रभावी इस्तेमाल के लिए स्पष्ट निर्देश देने की जरूरत बताई.
पीएचडी प्रवेश साक्षात्कार में 192 अभ्यर्थी उपस्थित
इधर, रांची विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के पीएचडी प्रवेश साक्षात्कार के दूसरे दिन 14 विभागों में प्रक्रिया पूरी हुई. विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 268 आवेदकों में से 192 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, इस तरह उपस्थिति 71.64 प्रतिशत रही, साक्षात्कार में 14 बाह्य परीक्षक शामिल हुए. अर्थशास्त्र विभाग में सर्वाधिक 36, इतिहास में 30, राजनीति विज्ञान में 28 और हिंदी में 27 आवेदन आए, रसायन विज्ञान विभाग में शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई.
रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न हुई. कुलपति प्रो. सरोज शर्मा के मार्गदर्शन और शोध निदेशालय के निदेशक डॉ. एमपी हसन के निर्देशन में प्रक्रिया पूरी कराई गई. विश्वविद्यालय ने शोध प्रवेश में योग्यता, निष्पक्षता और जवाबदेही बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई.
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