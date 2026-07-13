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पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर सरकार का जोर, मंत्री ने कहा- महिलाओं के बिना समृद्ध झारखंड संभव नहीं

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित कार्यशाला में मंत्री समेत अन्य ( ETV Bharat )