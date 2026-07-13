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पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर सरकार का जोर, मंत्री ने कहा- महिलाओं के बिना समृद्ध झारखंड संभव नहीं

रांची में पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत बनाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन.

Workshop on coordination between Panchayati Raj institutions and community based organizations in Ranchi
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित कार्यशाला में मंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
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रांचीः राजधानी स्थित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान यानी सर्ड में सोमवार को पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई.

इस कार्यशाला का उद्घाटन ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभिन्न पंचायतों के मुखिया तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया.

बेहतर तालमेल से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायतों और समुदाय आधारित संगठनों के बीच बेहतर समन्वय से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गांवों और पंचायतों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि आजीविका के अवसरों का विस्तार हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बने.

Workshop on coordination between Panchayati Raj institutions and community based organizations in Ranchi
कार्यशाला को संबोधित करतीं मंत्री (ETV Bharat)

पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि समृद्ध झारखंड की परिकल्पना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना पूरी नहीं हो सकती. इसी सोच के तहत पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ग्राम सभा के सहायक सचिव पद पर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है. जिसके सकारात्मक परिणाम अब पूरे राज्य में दिखाई दे रहे हैं.

बिरसा हरित ग्राम योजना को बताया सफल मॉडल

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मनरेगा और स्वयं सहायता समूहों के बीच बेहतर समन्वय का सबसे सफल उदाहरण बिरसा हरित ग्राम योजना है. उन्होंने कहा कि इसी तरह की अन्य योजनाओं में भी विभागों और समूहों के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत है, ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकें और ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो.

Workshop on coordination between Panchayati Raj institutions and community based organizations in Ranchi
वर्कशॉप में मौजूद पदाधिकारी (ETV Bharat)

पर्यटन और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर

मंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक और पर्यटन स्थल देश-विदेश के किसी भी पर्यटन स्थल से कम आकर्षक नहीं हैं. यदि पंचायतों, समुदाय आधारित संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो तो पर्यटन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं और स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग संभव होगा.

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास की दिशा में कई चुनौतियां हैं और CRISP द्वारा इन चुनौतियों के समाधान को लेकर रिपोर्ट भी तैयार की गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सामूहिक पहल और बेहतर समन्वय के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है.

Workshop on coordination between Panchayati Raj institutions and community based organizations in Ranchi
दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत (ETV Bharat)

इस कार्यशाला में क्रिस्प के सदस्य एवं पूर्व आईएएस एन.एन. सिन्हा, जेएसएलपीएस के सीईओ अनन्य मित्तल, पंचायती राज विभाग की निदेशक बी. राजेश्वरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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