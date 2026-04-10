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जन्मजात हृदय रोग पर कार्यशाला, स्वास्थ्य मंत्री हुए शामिल

उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस मेडिकल टूरिज्म पर है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड तीसरे नंबर पर है जिसे लेकर हमें सम्मानित किया गया है यह हमारे मेहनत का नतीजा है. स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले तीन से चार वर्षों में हम राज्य को 08 मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं. हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में बहुत जल्द AI लेकर आएंगे. आने वाले दिनों में हम अमृता हॉस्पिटल के साथ मिलकर और भी काम करेंगे.

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आने वाले एक साल में हम RIMS- 2 के साथ राज्य को एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल देंगे जो अमृता हॉस्पिटल की तर्ज पर हाईटेक सुविधा के साथ लोगों को इलाज की हर सुविधा देगा. आने वाले दिनों में रिनपास में मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी जहां हर तरह के हॉस्पिटल खुलेंगे.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस स्वास्थ्य सेवा के आयोजन के लिए अमृता हॉस्पिटल के पूरी टीम का धन्यवाद दिया. साथ ही अमृता हॉस्पिटल के द्वारा पूरे देश के हर राज्य में कैंप लगाकर जन्मजात ह्रदय रोग का निशुल्क इलाज करने को लेकर सराहना की. अमृता हॉस्पिटल के द्वारा झारखंड के लगभग 250 बच्चों का निशुल्क सर्जरी किया गया है.

रांची सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि बच्चों में होने वाले जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease) की पहचान, प्रबंधन एवं समुचित इलाज समय पर करना जरुरी है. उनका समय पर इलाज होने से बच्चे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं.

इस कार्यशाला में राज्य भर से लगभग 100 निजी और सरकारी शिशु रोग विशेषज्ञ और चिकित्सक ने भी शिरकत की. इसका उद्देश्य राज्य में ऐसे बच्चों की शीघ्र पहचान, बेहतर प्रबंधन एवं समय पर इलाज सुनिश्चित करना था जो जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित होते हैं.

इस कार्यशाला में एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, अमृता हॉस्पिटल कोच्ची केपीडिआट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉ. आर. कृष्ण कुमार के साथ साथ कार्डियो सर्जन डॉ ब्रजेश पीके, डॉ. निशांत, डॉ. अमित कुमार पाण्डेय, डॉ. विजय किशोर रजक, रांची सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार समेत अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों ने भाग लिया.

रांची: जिला सदर अस्पताल के सभागार में शुक्रवार की शाम बच्चों में जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease) विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी शामिल हुए.

सदर अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग सर्जरी की हो रही तैयारी- शशि प्रकाश झा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड हेड शशि प्रकाश झा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश में हम बेहतर काम कर रहे हैं. बच्चों में होने वाले जन्मजात हृदय रोग एक गंभीर बीमारी है, जिसका समय पर पहचान एवं इलाज हो जाने पर 90% बच्चे बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं.

वहीं अगर समय पर इनका इलाज नहीं हुआ तो बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है. भविष्य में हम इस तरह की सर्जरी रांची सदर अस्पताल में करने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को राज्य के बाहर नहीं जाना पड़े. आने वाले समय में विभिन्न जिलों में इस तरह का कैंप लगाकर स्क्रीनिंग एवं जांच की जाएगी और आवश्यकता अनुसार बच्चों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा जिससे सुदूर क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा.

हर 1000 में से 08 बच्चा को जन्मजात हृदय रोग- डॉ. आर कृष्ण कुमार

अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि के बाल हृदय रोग विभाग के HoD डॉ. आर. कृष्ण कुमार ने कहा कि जन्मजात हृदय रोग बच्चों में जन्म के समय से मौजूद हृदय की संरचना में खराबी है, जो लगभग 1000 में से 8 बच्चों को होता है.

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमृता हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के हेड डॉ. आर. कृष्ण कुमार ने बताया कि जन्मजात हृदय रोग ऐसे हृदय दोष होते हैं, जो बच्चों में जन्म से ही मौजूद रहते हैं. बच्चों में जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease ) जन्म के समय से मौजूद हृदय की संरचना में खराबी है, जो लगभग 1000 में से 8 बच्चे को प्रभावित करती है. इसके प्रमुख लक्षण में शरीर का नीलापन, दूध पीने में कठिनाई, तेज सांस और वजन न बढ़ना शामिल है लेकिन समय पर निदान और सर्जरी से अधिकांश का सफल इलाज संभव है.

वहीं डॉ. कृष्ण कुमार ने रांची सदर अस्पताल की पूरी व्यवस्था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पूरी टीम की सराहना की. साथ ही जितने भी मरीज यहां आए उनके भी सुविधा का यहां पूरा ध्यान रखा गया. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत यह पहल राज्य के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जन्मजात हृदय रोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. साथ ही ह्रदय रोग के शीघ्र पहचान एवं निदान पर मंथन किया गया ताकि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके और समय पर बेहतर उपचार मिल सके.

जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर

रांची सदर अस्पताल में गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के तहत 10 और 11 अप्रैल 2026 को विशेष जांच शिविर लगाया गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि के सयुंक्त तत्वावधान में जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Disease) से पीड़ित बच्चों की पहचान एवं उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन सदर अस्पताल रांची में किया.

इस शिविर के पहले दिन कुल 170 बच्चों का पंजीकरण किया गया. जिसमें 146 बच्चों का स्क्रीनिंग हुआ और उन 146 में से 59 बच्चों को सर्जरी के लिए अमृता हॉस्पिटल कोच्ची भेजा जाएगा. शनिवार को भी यह निशुल्क स्क्रीनिंग का काम जारी रहेगा, स्क्रीनिंग के बाद जिन बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता होगी उन्हें अमृता अस्पताल कोच्चि ले जाकर उनका पूरी तरह निःशुल्क हृदय रोग से संबंधित सर्जरी की जाएगी.

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