ETV Bharat / state

कोडरमा में बाल विवाह मुक्त झारखंड पर कार्यशाला का आयोजन, लोगों को दिलाई गई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की शपथ

छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देते हुए विधायक मनोज यादव ( Etv Bharat )