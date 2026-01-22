कोडरमा में बाल विवाह मुक्त झारखंड पर कार्यशाला का आयोजन, लोगों को दिलाई गई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की शपथ
कोडरमा में बाल विवाह मुक्त झारखंड के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया.
कोडरमा: बाल विवाह मुक्त झारखंड के निर्माण को लेकर गुरूवार को कोडरमा के करियाबर स्कूल मैदान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बरही विधायक मनोज यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे.
बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में दी गई जानकारी
कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह की रोकथाम में अहम भूमिका निभाने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इसके साथ ही मौके पर स्कूली छात्राओं ने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को व्यक्त करते हुए नाटक का मंचन किया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने सराहा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं के अलावे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और विभिन्न थानों के पुलिसकर्मी मौजूद रहे.
सामाजिक कुरीतियों की जड़ खत्म करना जरूरी: मनोज कुमार यादव
कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त ऋतुराज ने मौजूद सभी लोगों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ भी दिलाई. इस मौके पर विधायक मनोज कुमार यादव ने कहा कि सामाजिक कुरीतियां तब तक जड़ से खत्म नहीं होगी, जब तक देश का एक-एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा.
व्यापक अभियान से दूर होगी सामाजिक कुरीतियां: डीसी
वहीं उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ ही इन कुरूतियों से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं से भी महिलाओं और बच्चियों को जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके.
