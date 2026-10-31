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सीबीआई ने बताए DIGITAL ARREST से बचने के टिप्स

कुचामन में कार्यशाला को संबोधित करते वक्ता ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकारी एजेंसियों के साथ आमजन की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है. जागरूक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकेगा. इसी मंशा से डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी नगर परिषद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (Vigilance Awareness Week) के तहत कार्यशाला रखी गई.