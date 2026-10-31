सीबीआई ने बताए DIGITAL ARREST से बचने के टिप्स
कुचामन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (Vigilance Awareness Week) के तहत कार्यशाला.
Published : October 31, 2026 at 1:50 PM IST
कुचामन सिटी: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकारी एजेंसियों के साथ आमजन की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है. जागरूक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकेगा. इसी मंशा से डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी नगर परिषद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (Vigilance Awareness Week) के तहत कार्यशाला रखी गई.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के डीएसपी रामप्रसाद और उनकी टीम ने कार्यशाला में लोगों को सीबीआई की कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा साइबर अपराधों से बचने के तरीके बताए गए. डीएसपी ने बताया, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे मामलों में घबराने के बजाय सतर्क रहें. कोई भी पुलिस अधिकारी, सीबीआई या अन्य एजेंसी वीडियो कॉल से किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न जांच के नाम पर बैंक खाते में पैसे जमा कराती है.
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CBI और ACB में ऐसे करें शिकायत: डीएसपी रामप्रसाद ने बताया कि यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत मांगता है अथवा सरकारी पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करता है तो आमजन को चुप रहने के बजाय संबंधित जांच एजेंसी को शिकायत करनी चाहिए. शिकायत करते समय घटना से संबंधित तारीख, स्थान, संबंधित व्यक्ति का विवरण और उपलब्ध साक्ष्य जैसी जानकारियां देनी उपयोगी होती है.
यहां करें शिकायत: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की हेल्पलाइन नंबर 1064 है. इसके अलावा व्हाट्सऐप नंबर 9413502834 और ईमेल complt.acb@rajasthan.gov.in के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है. एसीबी रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति, सरकारी धन के गबन और पद के दुरुपयोग जैसे मामलों में कार्रवाई करती है.
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दूर की शंकाएं: कार्यशाला में कई लोगों ने भ्रष्टाचार तथा साइबर अपराधों से जुड़े मुद्दों पर बात रखी. अधिकारियों से सवाल पूछे और शंकाओं का समाधान पाया. अधिकारियों ने उदाहरणों से समझाया कि किस प्रकार जागरूकता, सतर्कता और सही समय पर शिकायत कर भ्रष्टाचार तथा साइबर ठगी के मामलों को रोकने में मदद की जा सकती है.
आमजन की भागीदारी जरूरी: कार्यशाला में आए लोगों का कहना था कि अक्सर जानकारी के अभाव में आमजन भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत करने से बचते हैं. ऐसी कार्यशालाओं से लोगों को अपने अधिकारों और शिकायत के तरीकों की जानकारी मिलती है. सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी राजकुमार समेत कई लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई और एसीबी की मुहिम में सहयोग का भरोसा दिलाया. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की ओर से वर्ष 2026 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जा रहा है. इस बार 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' (Probity for Prosperity) थीम है.
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