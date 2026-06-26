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'सोशल मीडिया पर रोक नहीं, विवेक सिखाएं': आरबीएसई अध्यक्ष राठौड़ बोले- शिक्षक पहले खुद छोड़ें मोबाइल, तभी सुधरेंगे बच्चे

अजमेर: संस्कारवान युवा पीढ़ी तैयार करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (स्कूल शिक्षा) ने स्कूलों में प्रार्थना सभाओं को प्रभावी बनाने की पहल की है. अजमेर के तोपदड़ा स्कूल में शुक्रवार को 'हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ' विषय पर कार्यशाला हुई, जिसमें सभी जिलों के शिक्षक शामिल हुए. आरबीएसई चेयरमैन हनुमान सिंह राठौड़ ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रार्थना सभा से विद्यार्थियों का पंचकोशीय विकास—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय—संभव है. प्रशिक्षित शिक्षक जिलों में जाकर अन्य शिक्षकों को सिखाएं. राठौड़ ने मोबाइल को 'कर्णपिशाच' बताते हुए कहा कि इसका नियंत्रित उपयोग जरूरी है. सोशल मीडिया पर रोक नहीं, बल्कि नैतिक उपयोग सिखाना होगा. पहले शिक्षक-अभिभावक स्वयं अनुशासन लाएं. वे स्वयं मोबाइल का विवेकपूर्ण उपयोग करें. 'मोबाइल पार्किंग' का प्रयोग करें. उसके बाद बच्चों को समझाएं. महासंघ के प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने कहा कि प्रभावी प्रार्थना सभा से बच्चों में शैक्षिक अभिरुचि बढ़ेगी और सोशल मीडिया से हो रहे विचलन को रोका जा सकेगा.

बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने बातचीत में बताया कि 'हमारा विद्यालय— हमारा तीर्थ' योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी संगठन ने ली है. शिक्षक राष्ट्र और विद्यालय के लिए होता है, लेकिन विद्यालय को तीर्थ बनाने वाले विद्यार्थी होते हैं. विद्यालयों से निकलने वाले बच्चे भविष्य में सभ्य नागरिक बनें, इसलिए भावी युवा पीढ़ी का निर्माण आवश्यक है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की बात की जा रही है, उससे आगे बढ़कर संगठन यह नवाचार कर रहा है. उपनिषदों में भी कहा गया है कि विद्यार्थियों का पंचकोशीय विकास होना चाहिए. इनमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश शामिल हैं.

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मोबाइल को 'कर्णपिशाच' मानकर करें उपयोग: राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया का अनुशासन चर्चा का विषय है. सोशल मीडिया को रोका जाए तो ज्यादा विस्फोट होगा. लिहाजा, संगठन ने विचार किया है कि विद्यार्थियों को रोकने की बजाय उन्हें शिक्षा और नैतिक चरित्र के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना और उससे जुड़ा कंटेंट खोजना सिखाया जाए. सोशल मीडिया पर विद्यार्थी क्या देखें, इसकी बजाय यह जरूरी है कि क्या न देखें. उसके प्रति अनुशासन विद्यार्थियों में कायम करने की कोशिश की जा रही है. विद्यार्थियों में सोशल मीडिया का अनुशासन लाने के लिए पहले शिक्षकों को स्वयं पर अनुशासन लाना होगा. शिक्षक स्वयं मोबाइल देखेंगे तो वह विद्यार्थियों को नहीं रोक सकते. घर में अभिभावक मोबाइल देख रहे हैं तो वह अपने बच्चों को मोबाइल देखने से मना नहीं कर सकते. अनुशासन रखना है तो मोबाइल को 'कर्णपिशाच' मानकर ही उपयोग करना सीखना होगा, यानी उसको काबू करने का मंत्र भी जानना होगा.