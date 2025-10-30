ETV Bharat / state

रायपुर के बीजेपी दफ्तर में कार्यशाला, जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती मनाने पर चर्चा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है. यह सोचकर गर्व होता है कि अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म जनजातीय समाज में हुआ. अपने देश के लिए संघर्ष करने की परम्परा जनजातीय समाज में शुरू से रही है. शहीद वीर नारायण सिंह, गैंदसिंह, गुण्डाधूर जैसे अनेक महान नायकों ने अपना बलिदान दिया.

सीएम साय ने कहा कि, जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जनजाति गौरव दिवस एवं भगवान बिरसा मुण्डा जी की 150वीं जयंती मनाने कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजाति समुदाय के सम्मान में 15 नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की. उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत 2021 में हुई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की भाजपा सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर घोषित किया. इस वर्ष भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती है. छत्तीसगढ़ में भी इसे भव्य रूप से मनाया जाएगा.

किरण देव भी शामिल हुए: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी इस कार्यशाला में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुण्डा का शौर्य हमें जीवन में साहस की राह दिखाता है. उन्होंने शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था. प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं की परिकल्पना के अनुरूप प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की. इससे विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास किया है.

जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती मनाने पर चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजातीय समाज ने हमें प्रकृति के संरक्षण का मार्ग दिखाया है, जो आज भी अनुकरणीय है. जनजातीय समाज में प्रकृति की पूजा की जाती है. पूर्वीं छत्तीसगढ़ में साल के पेड़ में जब फूल आते हैं तो सरहुल पर्व मनाया जाता है- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव

समीर उरांव भी कार्यशाला में पहु्ंचे: भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने भी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की. कार्यशाला में कहा कि, भगवान बिरसा मुण्डा देश के इतिहास में ऐसे नायक रहे, जिन्होंने आदिवासी समाज की दिशा और दशा बदलकर रख दी. उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त होकर सम्मान से जीने के लिए के लिए प्रेरित किया. स्वराज के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए वह केवल 25 साल की उम्र में ही शहीद हो गए. आदिवासी समाज उनको भगवान के तौर पर पूजता है. भगवान बिरसा मुण्डा ने आदिवासियों को समाज में उचित सम्मान दिलाया.

जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती मनाने पर चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदान को सम्मानित किया है. भाजपा ने प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश के जनजाति समाज को लोगों को गौरान्वित किया- वन मंत्री रामविचार नेताम

आदिवासी समुदाय को समाज में भाजपा की सरकार ने उचित स्थान दिलाया. कांग्रेस पार्टी जनजाति समाज को केवल वोट बैंक बनाकर कार्य करती है. भाजपा ने आदिवासी समाज की बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया और आदिवासियों को सम्मान दिलाया- विकास मरकाम, भाजपा अजजा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासियों के विकास के लिए कार्य कर रही है. उन्हें उत्पादों का बेहतर दाम मिल रहा है, आय में वृद्धि हुई है. आज वन धन योजना चल रही है. आदिवासियों के शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल, आवासीय विद्यालय सहित कई तरह के काम किए गए- सत्यनारायण सिंह, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष

इस दौरान कार्यशाला में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सांसद महेश कश्यप, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कण्डेय, विधायक प्रबोध मिंज, समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए.