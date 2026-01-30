रायबरेली एम्स में कार्यशाला; डिप्टी सीएम करेंगे शुभारंभ, तंबाकू निषेध से जुड़े एक्सपर्ट देंगे व्याख्यान

ETV Bharat / state

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली में शुक्रवार से तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो रहा है.

राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते डॉ. भोलानाथ व अन्य.
राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते डॉ. भोलानाथ व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:02 AM IST

रायबरेली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली में शुक्रवार से तीन दिवसीय सातवीं राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कॉन्फ्रेंस में देशभर के तम्बाकू निषेध से जुड़े एक्सपर्ट जुटेंगे. जिसमें टाटा मेमोरियल, चंडीगढ़ पीजीआई समेत अन्य बड़े संस्थानों के ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल होंगे. कांफ्रेंस का उद्घाटन यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे. कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने को लेकर एम्स रायबरेली के विशेषज्ञ काफी उत्साहित हैं.

सामुदायिक चिकित्सा विभाग अध्यक्ष एम्स डॉ. भोलानाथ ने बताया कि एम्स रायबरेली में 30 जनवरी से तंबाकू निषेध पर तीन दिवसीय कांफ्रेंन्स आयोजित होगी. कांफ्रेंस में देशभर से तंबाकू निषेध विशेषज्ञ शामिल होंगे. इनमें टाटा मेमोरियल मुंबई और पीजीआई चंडीगढ़ समेत कई अन्य संस्थानों के ऑन्कोलोजिस्ट अपने शोध प्रस्तुत करेंगे. कार्यशाला का उद्देश्य तंबाकू निषेध को लेकर बनी नीतियां के क्रियान्वयन और सुधार की दिशा पर मंथन करना है.

डॉ. भोलानाथ ने कहा कि विशेषज्ञ देश के विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं. ये विशेषज्ञ राज्य के नेशनल टोबेको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत स्टेट नोडल ऑफिसर व फर्स्ट स्टेट कंसल्टेंट के तौर शामिल रहेंगे. 30 जनवरी से शुरू होने वाले तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक करेंगे. एम्स के पीआरओ डॉ. नीरज श्रीवास्तव का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को सलाह देने मे सहूलियत होगी कि इस बुराई से कैसे निजात पाई जाए.

