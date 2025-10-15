ETV Bharat / state

हजारीबाग में राष्ट्रीय क्रेच योजना की शुरुआत, बच्चों को मिलेगा घर जैसा माहौल

हजारीबाग में राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का शुभारंभ किया गया है. जिसका लाभ कामकाजी महिलाओं को मिलेगा.

working-women-get-benefit-of-national-creche-scheme-opened-shishu-palna-grih-in-hazaribag
शिशु पालना गृह का निरीक्षण करतीं अपर सचिव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय क्रेच योजना का लाभ हजारीबाग वासियों को मिलना शुरू हो गया है. हजारीबाग पहुंची स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है.

बच्चों की देखभाल में मिलेगी मदद

राष्ट्रीय क्रेच योजना, जिसे अब मिशन शक्ति के तहत 'पालना' योजना कहा जाता है, जो कामकाजी माताओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए सुविधा प्रदान करती है. इस योजना का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, उन्हें पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना और माता-पिता को बेहतर बाल देखभाल के बारे में शिक्षित करना है.

जानकारी देते अपर सचिव, समाज कल्याण पदाधिकारी और स्थानीय (ETV BHARAT)

जिले में खोला जाएगा 32 शिशु पालना गृह

राष्ट्रीय क्रेच योजना का शुभारंभ करते हुए अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. हजारीबाग में 32 शिशु पालना गृह बनाने की योजना है. बड़कागांव और केरेडारी में भी पालना गृह बनाया जाएगा, जिसका लाभ कामकाजी महिलाओं को मिलेगा. पहला सेंटर हजारीबाग के समाज कल्याण विभाग कार्यालय परिसर में खोला गया है.

पालना गृह में मौजूद बच्चे और उसके परिजन (ETV BHARAT)

समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा कहती हैं कि इस केंद्र में घर जैसा माहौल बच्चों को मिलेगा. महिलाओं ने भी बताया कि शिशु पालना गृह बनने से कामकाजी महिलाओं को बेहद मदद मिलेगी. जहां बच्चों को छोड़कर वो अपना काम कर सकेंगी. अच्छा माहौल बच्चों को मिलेगा. इस कारण यह एक अच्छी पहल है.

TAGGED:

राष्ट्रीय क्रेच योजना
HAZARIBAG
शिशु पालना गृह
SHISHU PALNA GRIH
RASHTRIYA CRECHE YOJANA

