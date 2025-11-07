ETV Bharat / state

दिल्ली में बदला जाएगा सरकारी दफ्तरों में कामकाज का समय, जानें कब से कब तक रहेगा लागू

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी निर्देश दिया है कि कार्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में अंतर रखा जाए. पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में बदलेगा सरकारी दफ्तरों में कामकाज का समय
दिल्ली में बदलेगा सरकारी दफ्तरों में कामकाज का समय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दफ्तरों में काम का शुरू होने के समय में अगले सप्ताह से बदलाव होने वाला है. अगर आप भी किसी कारणवश सरकारी दफ्तर जाने वाले हैं तो नए टाइम टेबल के बारे में जरूर जान लें. दरअसल, राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों के काम के समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है. यह फैसला एहतियात के तौर पर प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए उठाया गया है, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव एक साथ न बढ़े और यातायात का बोझ समान रूप से विभाजित होकर प्रदूषण के स्तर को कम कर सके.

हाल ही में पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के साथ बैठक में राजधानी के प्रदूषण को लेकर विचार किया गया था. इसमें तय किया गया था कि सर्दियों के मौसम (15 नवंबर, 2025 से 15 फरवरी, 2026 तक) में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और नगर निगम के कार्यालयों में चरणबद्ध बदलाव किया जाए. बैठक में यह भी बताया गया था कि राजधानी में इन दिनों प्रदूषण बढ़ने पर पिछली सरकार के कार्यकाल में भी सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया जाता रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में इतना अंतर रखा जाए कि ट्रैफिक का दबाव एक साथ न पड़े.

बन जाती है जाम की स्थिति: दिल्ली में सर्दियों के दौरान पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषक तत्वों का स्तर सामान्य मानकों से कहीं अधिक बढ़ जाता है, जिससे वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है. वर्तमान में दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. इन दोनों समयों में मात्र 30 मिनट का अंतर होने के कारण सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात और जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दोनों संस्थानों के खुलने और बंद होने के समय में अधिक अंतर रखा जाए तो सड़कों पर एक साथ वाहनों की संख्या घटेगी और इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.

यह है उद्देश्य: इस साल भी उपरोक्त समय (15 नवंबर, 2025 से 15 फरवरी, 2026 तक) में प्रदूषण बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, इसलिए सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया जा रहा है. प्रस्तावित बदलाव के अनुसार अब सर्दियों में सरकारी कार्यालयों के नए समय इस प्रकार होंगे, दिल्ली सरकार के कार्यालय- सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य न केवल यातायात दबाव को विभाजित करना है, बल्कि नागरिकों को बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करना भी है. अधिकारियों से कहा गया है कि यह व्यवस्था सर्दियों के पूरे मौसम में सख्ती से लागू की जाए और ट्रैफिक व प्रदूषण के स्तर की निरंतर निगरानी रखी जाए.

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT
दिल्ली सरकारी ऑफिस का नया समय
DELHI GOVERNMENT OFFICES NEW TIMING
DELHI GOVERNMENT OFFICES NEW TIMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.