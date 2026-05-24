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CM योगी ने की श्रमिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा; श्रमिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर जोर

CM योगी ने की श्रमिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक की. इसमें श्रम एवं सेवायोजन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई. उन्होंने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को और व्यापक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं. श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.

बाल श्रमिक विद्या योजना का होगा विस्तार: सीएम ने निर्देश दिए कि ‘बाल श्रमिक विद्या योजना’ को नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू किया जाए. अभी यह 20 जिलों में संचालित हो रही है.

इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष के कामकाजी बच्चों को स्कूल से जोड़कर आर्थिक सहायता दी जाती है. उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी से शिक्षा से वंचित न रहे. सीएम ने इस योजना का विस्तार करने के दिशा निर्देश दिए हैं.