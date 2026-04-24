पंतनगर सिडकुल में श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन, वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हंगामा
मजदूरों का कहना है कि उन्हें न तो समय पर बोनस मिलता है और न ही भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 24, 2026 at 5:08 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर सिडकुल में श्रमिकों का प्रदर्शन तेज हो गया है. कई बड़ी कंपनियों के मजदूर वेतन वृद्धि और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. बढ़ती गर्मी के बीच भी श्रमिक डटे हुए हैं. जिससे उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी हैं.
उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर स्थित SIDCUL इस समय श्रमिक आंदोलनों का केंद्र बन गया है. वी-गार्ड, महाबल ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और बेलाराइज जैसी कई कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. मजदूरों का कहना है कि उन्हें न तो समय पर बोनस मिलता है और न ही भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक है. इसके साथ ही उनकी सबसे बड़ी मांग वेतन बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की है.
शुक्रवार को श्रमिकों का प्रदर्शन और तेज हो गया. तेज धूप और गर्म मौसम के बावजूद मजदूर लगातार नारेबाजी करते रहे. इस दौरान एक श्रमिक गर्मी के कारण बेहोश भी हो गया. जिसे तुरंत उपचार दिया गया. अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. प्रदर्शन के चलते फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है. जिससे कंपनी प्रबंधन भी चिंतित नजर आ रहा है. प्रबंधन की ओर से श्रमिकों से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. श्रमिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.
स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है. पंतनगर चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की. क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की अहम भूमिका है. ऐसे में यदि लंबे समय तक श्रमिक आंदोलन जारी रहता है, तो इसका सीधा असर उत्पादन और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.
दिल्ली और नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलनों की गूंज अब पंतनगर तक पहुंचती दिखाई दे रही है. प्रशासन की कोशिश है कि श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन के बीच जल्द से जल्द वार्ता के जरिए समाधान निकाला जाए. जिससे उद्योगों की रफ्तार बनी रहे.
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