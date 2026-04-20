नीमराणा में वेतन वृद्धि को लेकर कंपनी के बाहर सैकड़ों श्रमिकों का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात

नीमराणा में वेतन वृद्धि को लेकर कंपनी के बाहर सैकड़ों श्रमिकों का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
नीमराणा में पुलिस ने हुए छह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
Published : April 20, 2026 at 10:02 AM IST
बहरोड़ : जिले के प्रमुख औद्योगिक केंद्र नीमराणा में एक बार फिर सोमवार सुबह औद्योगिक क्षेत्र के 'इंडियन ज़ोन' और 'जापानी ज़ोन' में स्थित हैलोज़ पैकेजिंग (Haloys Packaging) और जापानी कंपनी एस्टमो (Astemo) के बाहर बड़ी संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए. बड़ी संख्या में मजदूर कंपनी के मुख्य गेट के बाहर एकत्रित हुए और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध जताया.
उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव ने बताया कि प्रशासन ने शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करने का प्रयास किया. हालांकि, जब कुछ मजदूरों ने उग्र रुख अपनाते हुए सड़क जाम करने की कोशिश की, तो पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मौके से 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद एक बार तनाव बढ़ गया, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने स्थिति को और बिगड़ने से रोक लिया.
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मजदूरों के इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके. नीमराणा एसडीएम महेंद्र यादव और एडिशनल एसपी सुरेश खींची सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों से समझाइश कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की.
दो दिन पहले भी नीमराणा की निडेक कंपनी में भी मजदूरों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें श्रमिकों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था. उस घटना के बाद से ही प्रशासन सतर्क हो गया था और क्षेत्र की अन्य कंपनियों में भी संभावित विरोध को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई थी.