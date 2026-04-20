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नीमराणा में वेतन वृद्धि को लेकर कंपनी के बाहर सैकड़ों श्रमिकों का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात

श्रमिकों का प्रदर्शन ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )