एचईसी बचाने के लिए झारखंड के सभी सांसदों से मिलेगा मजदूर संघ, केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी
रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को बचाने के लिए मजदूर संघ केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी में है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 11:35 PM IST
रांचीः राजधानी स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) के अस्तित्व की रक्षा और कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर एचईसी मजदूर संघ अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है.
इसके लिए संघ झारखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करेगा. संघ की मांग है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के सभी सांसद एचईसी के पुनरुद्धार के लिए एकजुट हों और केंद्र सरकार के समक्ष संस्थान की समस्याओं को मजबूती से उठाएं. मंगलवार को सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई संघ की बैठक में संस्थान की मौजूदा स्थिति, कर्मचारियों के भविष्य और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई.
इस बैठक में संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि एचईसी की गंभीर स्थिति को देखते हुए हाल ही में संसदीय समिति ने संस्थान का दौरा किया था. अब समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाने और उस पर सरकार के निर्णय का इंतजार है. संघ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय आने से पहले प्रतिनिधिमंडल राज्य के सभी सांसदों से मिलकर एचईसी के पक्ष में समर्थन जुटाएगा. उद्देश्य यह है कि संस्थान की समस्याओं का स्थायी समाधान निकले और इसके पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.
बैठक में संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से एचईसी के लिए विशेष वित्तीय पैकेज और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की मांग करने का निर्णय लिया गया. संघ का मानना है कि पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलने से संस्थान की गतिविधियों को गति देने और मौजूदा संकट से उबरने में मदद मिल सकती है. इसके लिए सांसदों के माध्यम से केंद्र सरकार तक कर्मचारियों की समस्याओं और संस्थान की जरूरतों को पहुंचाया जाएगा.
32 महीने से वेतन बकाया, कर्मचारियों के भविष्य पर चिंता
एचईसी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का 32 महीने से बकाया होना बैठक का प्रमुख मुद्दा रहा. संघ ने बकाया वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई. मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने चिंता जताई कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. संघ ने चेतावनी दी कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हजारों परिवारों का भविष्य प्रभावित हो सकता है.
इस बैठक में सुनील कुमार, रमाशंकर प्रसाद, विकास तिवारी, रविकांत, बसंत पल्लई, सरोज कुमार, संजय कुमार, रजनीश सहदेव, सत्यकाम मानिक, मनोज कुमार प्रसाद, नरेश राम और लक्ष्मण राम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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