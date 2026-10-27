ETV Bharat / state

एचईसी बचाने के लिए झारखंड के सभी सांसदों से मिलेगा मजदूर संघ, केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी

एचईसी ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) के अस्तित्व की रक्षा और कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान को लेकर एचईसी मजदूर संघ अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है.

इसके लिए संघ झारखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करेगा. संघ की मांग है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के सभी सांसद एचईसी के पुनरुद्धार के लिए एकजुट हों और केंद्र सरकार के समक्ष संस्थान की समस्याओं को मजबूती से उठाएं. मंगलवार को सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई संघ की बैठक में संस्थान की मौजूदा स्थिति, कर्मचारियों के भविष्य और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई.