HEC की जमीन पर मॉल बनाने की योजना पर सवाल, मजदूर संघ ने जताई भ्रष्टाचार की आशंका

रांचीः एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रमा शंकर प्रसाद ने एचईसी प्रबंधन, विशेषकर निदेशक (कार्मिक) की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि एचईसी की बहुमूल्य जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल विकसित करने की योजना के पीछे जनहित नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा है. उन्होंने इसे बड़े स्तर पर संभावित भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.



रमा शंकर प्रसाद ने कहा कि इससे पहले भी एचईसी की जमीन झारखंड सरकार को बेहद कम कीमत पर दी गई थी, जिसके बदले कंपनी को 746 करोड़ रुपये मिले थे. यदि इस राशि का सही और पारदर्शी उपयोग किया गया होता तो आज एचईसी की स्थिति कहीं बेहतर होती, लेकिन तत्कालीन सीएमडी के कार्यकाल में यह राशि अन्य मदों में खर्च कर दी गई, जिससे कंपनी को कोई ठोस लाभ नहीं मिला. उन्होंने दावा किया कि अब तक सिर्फ 446 करोड़ रुपये का ही हिसाब सामने आया है, जबकि करीब 300 करोड़ रुपये का कोई स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं है. इस वित्तीय अनियमितता को लेकर पहले ही भारी उद्योग मंत्रालय से जांच की मांग की जा चुकी है.



महामंत्री ने कहा कि एचईसी के निदेशकों की प्राथमिक जिम्मेदारी वर्क ऑर्डर लाना, उत्पादन बढ़ाना और कंपनी को आत्मनिर्भर बनाना होनी चाहिए, न कि मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार करना. उन्होंने आशंका जताई कि जिस तरह पहले के निदेशक एचईसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर चले गए, उसी राह पर मौजूदा प्रबंधन भी आगे बढ़ रहा है. यदि यह सिलसिला जारी रहा तो एचईसी की शेष जमीन भी समाप्त हो जाएगी और कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा.



रमा शंकर प्रसाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जमीन का उपयोग करना ही है, तो उसे उद्योग और कारखाने लगाने के लिए दिया जाना चाहिए, न कि मॉल बनाने के लिए. इससे न केवल एचईसी के पुनरुद्धार में मदद मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगेगी.



मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एचईसी की जमीन से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए. पूर्व में हुए भूमि सौदों और 746 करोड़ रुपये के उपयोग की पूरी जांच कराई जाए तथा इस प्रक्रिया में मजदूर संघ और स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए.

महामंत्री ने चेतावनी दी कि यदि एचईसी की जमीन को निजी हितों की भेंट चढ़ाने की कोशिश की गई तो मजदूर संघ इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगा.

