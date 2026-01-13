ETV Bharat / state

'वीबी-जी राम जी' योजना के श्रमिक परेशान, कम मजदूरी और नेटवर्क फेल से बिगड़ा खेल

'वीबी-जी राम जी' के श्रमिकों और ग्राम प्रधानों ने बताई अपनी समस्या ( Photo- ETV Bharat )

वीबी-जी राम जी योजना के श्रमिकों ने बताई अपनी समस्याएं: वहीं श्रमिकों का कहना है कि बाहर काम करने पर मजदूरी अधिक मिलती है. जबकि वीबी-जी राम जी योजना में कम पारिश्रमिक और भुगतान में देरी से उनका रुझान घट रहा है. ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से नेटवर्क समस्या के समाधान और लंबित मटेरियल भुगतान शीघ्र कराने की मांग की है, ताकि मनरेगा वास्तव में रोजगार का साधन बन सके.

'वीबी-जी राम जी' योजना के श्रमिकों की शिकायत है कि मजदूरी बेहद कम है (Photo- ETV Bharat)

मनरेगा से वीबी-जी राम जी हुआ नाम, नहीं बढ़े दाम: दूसरी ओर जिन गांवों में मनरेगा के तहत विकास कार्य हुए हैं, वहां मटेरियल (सामग्री) भुगतान वर्षों से लंबित है. सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री के पैसे न मिलने से ग्राम प्रधानों को अपनी जेब से दुकानदारों का भुगतान करना पड़ रहा है. कई बार ब्याज भी देना पड़ता है. इससे प्रधान आर्थिक दबाव में हैं. साथ ही नए कार्य शुरू करने से भी हिचक रहे हैं.

टिहरी गढ़वाल में 'वीबी-जी राम जी' योजना में काम करते ग्रामीण श्रमिक (Photo- ETV Bharat)

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में वीबी-जी राम जी योजना (VB-G Ram Ji) जो पहले मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) के नाम पर से चलती थी, पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस योजना में कम मजदूरी, नेटवर्क फेल्योर और भुगतान देरी से लोग परेशान हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट नेटवर्क के चलते ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही, जिससे श्रमिकों की मजदूरी समय पर नहीं मिल रही है. कई स्थानों पर श्रमिक पूरा दिन काम करने के बावजूद भुगतान से वंचित रह जाते हैं.

टिहरी गढ़वाल: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा को बदलते हुए 18 दिसंबर 2025 को वीबी-जी राम जी विधेयक लोकसभा से पारित करवाया था. 19 दिसंबर 2025 को ये विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया था. उसके बाद 21 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया. वीबी जी राम जी योजना अब मनरेगा की जगह ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है. लेकिन उत्तराखंड में इस रोजगार गारंटी योजना को लेकर श्रमिकों और ग्राम प्रधानों की कुछ शिकायतें भी आ रही हैं.

'वीबी-जी राम जी' योजना के श्रमिक उनकी मजदूरी 400 से 500 रुपए प्रतिदिन करने की मांग कर रहे हैं (Photo- ETV Bharat)

नेटवर्क भी बना बड़ी बाधा: टिहरी गढ़वाल जिले के सेमल्थ गांव निवासी ने बताया कि हमारे गांव में नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है. वीबी-जी राम जी योजना (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)) के जो कार्य होने हैं, वो सब ऑनलाइन होने हैं. लेकिन नेटवर्क उपलब्ध न होने के कारण श्रमिकों को जॉब कार्ड सत्यापन के लिए भी गांव से दूर जंगलों में जाना पड़ता है, जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल पाए.

उत्तराखंड में नेटवर्क नहीं होने के कारण भी 'वीबी-जी राम जी' योजना के श्रमिक परेशान हैं (Photo- ETV Bharat)

धारकोट के ग्राम प्रधान ने क्या कहा: धारकोट के प्रधान योगेंद्र ने बताया कि-

मनरेगा में भूमि सुधार का कार्य करवा रहे हैं. लेकिन भूमि सुधार की दीवार लगाने में कुशल श्रमिक का प्रावधान नहीं बताया गया है. साथ ही मनरेगा के अन्य कार्यों में कुशल श्रमिक की मजदूरी आने में डेढ़, दो साल लग जाते हैं, जिससे कार्य करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है. साथ ही मनरेगा में जो मजदूरी है, वह 252 रुपया लगभग है. जो कुशल श्रमिक हैं, वो वर्तमान समय में 700 से 800 रुपया ले रहे हैं. ऐसे में 250 रुपया में कैसे कोई कुशल श्रमिक मिस्त्री कार्य करेगा. जैसे श्रमिकों का भुगतान होता है, उसी तरह कुशल श्रमिकों को भुगतान भी जल्दी होना चाहिए.

-योगेंद्र, ग्राम प्रधान, धारकोट-

कर्णगांव की श्रमिक ने क्या कहा : कर्णगांव की वीबी-जी राम जी श्रमिक पवना देवी ने बताया कि-

प्रधान काम तो कराते हैं, लेकिन मजदूरी बहुत कम है. अगर हम अन्य जगह मजदूरी करते हैं, तो 400 रुपए से अधिक मजदूरी मिलती है. लेकिन वीबी-जी राम जी योजना में सिर्फ 252 रुपए ही मिल पाते हैं. इस कारण दिनभर काम का पूरा दाम नहीं मिल पाता है.

-पवना देवी, वीबी-जी राम जी योजना की श्रमिक-

सेमल्थ के ग्राम प्रधान ने अपनी समस्या बताई: सेमल्थ के ग्राम प्रधान ने बताया कि-

आज के डीजिटल दौर में भी हमें इंटरनेट की सुविधा न मिलने से अपने ऑनलाइन सत्यापन के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है. इस कारण मनरेगा कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

-अमित गौड़, ग्राम प्रधान, सेमल्थ-

कर्णगांव के ग्राम प्रधान ने बताया इस कारण बढ़ रहा आर्थिक बोझ: कर्णगांव के प्रधान ने बताया कि-

सरकार ने वीबी-जी राम जी में दैनिक कार्य दिवस तो बढ़ा दिए, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ाई. सरकार चाहे तो कार्य दिवस घटा दे, लेकिन मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए. श्रमिकों का भुगतान तो 14 दिन के बाद हो जाता है, लेकिन सामाग्री का भुगतान वर्षों तक नहीं हो पाता है. इस कारण प्रधानों पर आर्थिक बोझ का संकट बढ़ जाता है.

-उदय नेगी,ग्राम प्रधान, कर्णगांव-

सीडीओ ने माना दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में समस्या है: सीडीओ वरुणा अग्रवाल टिहरी ने टिहरी गढ़वाल जिले में वीबी-जी राम जी कार्यों में सामग्री, भुगतान और नेटवर्क समस्या को लेकर बताया. उन्होंने कहा कि-

जनपद के कई दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कमजोर नेटवर्क के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी आ रही है. इसे लेकर शासन को अवगत कराया गया है. वीबी-जी राम जी में सामग्री भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह पोर्टल आधारित है. सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भुगतान किया जाता है. जिन स्थानों पर भुगतान लंबित है, वहां संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि श्रमिकों और ग्राम पंचायतों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

-वरुणा अग्रवाल, सीडीओ, टिहरी गढ़वाल-

क्या है वीबी-जी राम जी योजना: केंद्र सरकार ने कांग्रेस के समय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना को बदलकर नई योजना 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी-जी राम जी बिल 2025 रख दिया है. मनरेगा में ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी. मोदी सरकार द्वारा बनाए नए कानून में इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है. खास बात ये है कि इसमें खेती के सीजन में काम बंद रखने जैसा बड़ा बदलाव शामिल है. क्योंकि खेती के समय अधिकतर किसान और उनके परिजन खेती के काम में लगे रहते हैं.

ग्राम प्रधान भी समय से भुगतान नहीं होने से परेशानी बता रहे हैं (Photo- ETV Bharat)

मनरेगा में मजदूरी का पूरा 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी. नए कानून में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र-राज्य का खर्च 90:10 के अनुपात में होगा. अन्य राज्यों में अब 60:40 का फार्मूला लागू होगा.

सीडीओ ने माना कि 'वीबी-जी राम जी' योजना में दुर्गम इलाकों में दिक्कतें हैं (Photo- ETV Bharat)

