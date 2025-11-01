ETV Bharat / state

हम्माल पर जानलेवा हमला, मजदूरों में गुस्सा फूटा, मंडी बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू

बूंदी: कृषि उपज मंडी में एक हम्माल और उसे बचाने आए उसके भाई पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. इसके विरोध में शनिवार को हम्माल संघ ने कामकाज ठप कर दिया. मजदूरों और संघ के पदाधिकारियों ने मंडी के मुख्य द्वार पर धरना देकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारी हम्मालों से शांत रहने की अपील की. नाराज़ मजदूर अपनी मांगों पर अड़े रहे. उनका कहना था कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे मंडी का कामकाज शुरू नहीं करेंगे. घटना में हम्माल विक्रम और उसका भाई अनिल मेघवाल घायल हुआ है. उसे बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हम्माल संघ के अध्यक्ष राजेश राठौर ने बताया कि अनिल मेघवाल के सिर में छह टांके लगे हैं. उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, जबकि विक्रम के छाती और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. अस्पताल में भर्ती विक्रम ने बताया कि वह रोज की तरह रात को मंडी के बाहर चाय पीने गया था. तभी एक कार में बैठे दो युवकों ने बिना किसी वजह के उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी और उस पर हमला कर दिया. उसने फोन करके अपने बड़े भाई अनिल को बुलाया. हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया. विक्रम के मुताबिक हमलावरों ने दोनों भाइयों को कुचलने के लिए कार चढ़ाने तक की कोशिश की. अन्य मजदूरों ने बीच-बचाव करके दोनों को अस्पताल पहुंचाया. गंभीर रूप से घायल अनिल मेघवाल ने बताया कि हमलावर लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से लैस थे.