हम्माल पर जानलेवा हमला, मजदूरों में गुस्सा फूटा, मंडी बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू
बूंदी मंडी में हम्माल पर हमले के विरोध में मजदूरों ने धरना दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करते हुए मंडी बंद करा दी.
Published : November 1, 2025 at 3:56 PM IST
बूंदी: कृषि उपज मंडी में एक हम्माल और उसे बचाने आए उसके भाई पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. इसके विरोध में शनिवार को हम्माल संघ ने कामकाज ठप कर दिया. मजदूरों और संघ के पदाधिकारियों ने मंडी के मुख्य द्वार पर धरना देकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारी हम्मालों से शांत रहने की अपील की. नाराज़ मजदूर अपनी मांगों पर अड़े रहे. उनका कहना था कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे मंडी का कामकाज शुरू नहीं करेंगे. घटना में हम्माल विक्रम और उसका भाई अनिल मेघवाल घायल हुआ है. उसे बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हम्माल संघ के अध्यक्ष राजेश राठौर ने बताया कि अनिल मेघवाल के सिर में छह टांके लगे हैं. उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, जबकि विक्रम के छाती और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. अस्पताल में भर्ती विक्रम ने बताया कि वह रोज की तरह रात को मंडी के बाहर चाय पीने गया था. तभी एक कार में बैठे दो युवकों ने बिना किसी वजह के उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी और उस पर हमला कर दिया. उसने फोन करके अपने बड़े भाई अनिल को बुलाया. हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया. विक्रम के मुताबिक हमलावरों ने दोनों भाइयों को कुचलने के लिए कार चढ़ाने तक की कोशिश की. अन्य मजदूरों ने बीच-बचाव करके दोनों को अस्पताल पहुंचाया. गंभीर रूप से घायल अनिल मेघवाल ने बताया कि हमलावर लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से लैस थे.
हम्माल संघ अध्यक्ष राठौर ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, मंडी में कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा. कई मजदूर संगठनों और मंडी व्यापारियों ने भी हम्माल संघ के समर्थन में एकजुटता जताई है. इधर, पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सदर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है और घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है.
किसानों ने भी मंडी बंद का किया ऐलान: इस बीच, किसान नेताओं ने भी 2 नवंबर से मंडी बंद का ऐलान कर दिया. किसान नेता गिर्राज गौतम ने बताया कि धान का उचित मूल्य न मिलने के कारण लंबे समय से आंदोलन चल रहा था. अब गांव-गांव में चर्चा के बाद मंडी बंद का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धान का उचित मूल्य न तय किए जाने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और अब मजदूरों पर हमले के बाद सभी एकजुट हैं.