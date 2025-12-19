ETV Bharat / state

राजसमंद: यूनियन लीडर पर हमला, भड़के श्रमिकों ने किया थाना घेराव, 21 घंटे बाद लौटे काम पर

नाथद्वारा पुलिस उपाधीक्षक राजावत ने बताया कि दरीबा माइंस यूनियन उपाध्यक्ष नरहरिदेव सिंह राठौड़ पर हुए हमले की रिपोर्ट मिलने पर रेलमगरा थाने में प्रकाश जाट और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गईं. इस बीच गुरुवार दोपहर बाद से ही आक्रोशित श्रमिक रेलमगरा थाने पहुंच गए और एसके माइंस, आरडी माइंस व दरीबा प्लांट में काम का बहिष्कार करते हुए यूनियन कार्यालय पर धरने पर बैठ गए. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनकी समझाइश की गई.

राजसमंद: जिले में हिंदुस्तान जिंक दरीबा माइंस यूनियन के उपाध्यक्ष नरहरिदेव सिंह राठौड़ पर जानलेवा हमले के बाद आक्रोशित श्रमिक 21 घंटे बाद काम पर लौटे. इससे पहले श्रमिक यूनियन कार्यालय पर धरने पर बैठे रहे, जिससे एसके माइंस, आरडी माइंस और दरीबा प्लांट का कारोबार प्रभावित हुआ. नाथद्वारा डीएसपी शिप्रा राजावत के आश्वासन और यूनियन उपाध्यक्ष की अपील के बाद शुक्रवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे सभी श्रमिक काम पर लौट गए. यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि शनिवार सुबह तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, तो सभी श्रमिक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेंगे.

यूनियन उपाध्यक्ष राठौड़ ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हुई वार्ता में श्रमिकों को कहा कि माइंस प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन उनके साथ है और अब तक सकारात्मक रुख रहा है. ऐसी स्थिति में बिना वजह उत्पादन रोकना उचित नहीं है, इसलिए सभी श्रमिक काम पर लौट जाएं. शनिवार सुबह तक आरोपी नहीं पकड़े गए, तो सभी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना देंगे. इस आश्वासन के बाद श्रमिक शांत हुए और 11.30 बजे तक तीनों स्थानों पर काम शुरू हो गया. इस तरह गुरुवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार दोपहर तक ठप रहा उत्पादन फिर से सुचारू हुआ.

दरीबा मजदूर यूनियन नेता पर हमले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल, समझाइश के बाद श्रमिक काम पर लौट गए हैं और एसके माइंस, आरडी माइंस व दरीबा प्लांट में कामकाज सुचारू हो गया है. अभी अशांति जैसी कोई स्थिति नहीं है. हमले के पीछे का कारण आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. – शिप्रा राजावत, पुलिस उप अधीक्षक, नाथद्वारा

यह भी पढ़ें: Protest Against HZL: हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, लंबित मांगों के समाधान के लिए अब राष्ट्रपति से गुहार

पहले थाने का घेराव, फिर दरीबा में धरना: यूनियन नेता पर हमले के बाद आक्रोशित लोगों ने रेलमगरा थाने का घेराव किया. थाना प्रभारी प्रवीण सिंह के साथ डीएसपी राजावत भी मौके पर पहुंच गईं. पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. डीएसपी ने निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद उग्र श्रमिक शांत हुए और थाने से हटकर दरीबा यूनियन कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए. यूनियन में गुटबाजी और राजनीतिक गुट भी मौजूद हैं, जिसके चलते पहले भी श्रमिकों के बीच झड़पें हो चुकी हैं. इस तरह सीधे यूनियन नेता पर हमला पहली बार हुआ है, जिसको लेकर पूरा पुलिस प्रशासन सतर्क है और हर पहलू पर गहन जांच में जुटा है.

दरीबा माइंस यूनियन कार्यालय पर एकत्रित श्रमिक (ETV Bharat Rajasmand)

यह भी पढ़ें: हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खिलाफ लामबंद हुए किसान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन दिया

यूनियन लीडर बोले – हमले के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र: दरीबा माइंस यूनियन उपाध्यक्ष नरहरिदेव सिंह ने कहा कि प्रकाश जाट और कुछ लोगों ने हथियार और लाठियों से जानलेवा हमला किया. उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन तब तक कई लोग इकट्ठा हो गए, जिससे हमलावर भाग गए. उन्होंने कहा कि वे श्रमिकों की बात करते हैं और उनके हित में हमेशा खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कई लोग द्वेष रखते हैं और कुछ राजनीतिक साजिश भी है. उन्होंने मांग की कि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा करे और सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत न करे.