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KESCO एमडी का सख्त निर्देश: शटडाउन के बाद ही बिजली पोल पर चढ़ें कर्मचारी

हादसों को लेकर KESCO एमडी नेहा जैन ने अधिकारियों को दिए निर्देश. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कुछ दिनों पहले शहर में एक बिजली कर्मी की करंट से मौत के बाद आखिरकार केस्को एमडी ने विभागीय अफसरों की जमकर क्लास लगाई.

उन्होंने ये भी कहा, फाल्ट्स ठीक करने के दौरान हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज, इंसुलेटेड ग्लव्स, अर्थिंग रॉड सहित अन्य बिजली के उपकरण सभी सबस्टेशंस में पर्याप्त संख्या में होने चाहिए.

KESCO एमडी ने अधिकारियों को दिए निर्देश. (मीडिया सेल, केस्को)

एमडी ने कहा, अगर अब दोबारा कहीं लापरवाही की जानकारी मिली, तो संबंधित एक्सईएन से लेकर अन्य अधीनस्थों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

एमडी नेहा जैन ने अफसरों से कहा, अगर कहीं भी बिजली का काम हो रहा है, तो वहां सबसे पहले अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित सबस्टेशन से शटडाउन ले लिया गया है. वह लाइन आइसोलेट है. उस क्षेत्र की सप्लाई बंद है.

KESCO एमडी नेहा जैन अधिकारियों से बैठक करती हुई. (मीडिया सेल, केस्को)

अफसरों से एमडी बोलीं कि फील्ड पर जो कर्मी काम करते हैं, उनका बाकायदा प्रशिक्षण कराया जाए. साथ ही सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, इसका लगातार निरीक्षण किया जाए.

KESCO एमडी नेहा जैन ने अधिकारियों को दिए निर्देश. (मीडिया सेल, केस्को)

खुले में रखे ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षित रखवाएं, जर्जर खंभों को भी ठीक कराएं

केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा, अगर किसी सबस्टेशन क्षेत्र में खुले में ट्रांसफॉर्मर रखा है, या जर्जर खंभें हैं तो उन्हें ठीक कराएं. नेहा ने कहा कि, वह खुद समय-समय पर सबस्टेशंस का निरीक्षण कर रही हैं. अगर कहीं मौके पर स्थिति खराब मिली, तो संबंधित एक्सईएन या अन्य अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी.

केस्को एमडी ने कहा, कई एक्सईएन ऐसे हैं, जो खुद फील्ड पर नहीं जाते हैं, उन्हें फील्ड पर जाना होगा. सबस्टेशंस की जो दिक्कतें हैं, उन्हें दूर कराना होगा.

KESCO एमडी नेहा जैन ने अधिकारियों को दिए निर्देश. (मीडिया सेल, केस्को)

पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन के लिए लग रहे शिविर: केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया, कि शहर के अलग-अलग सबस्टेशंस पर अब पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, जो आवेदक आवेदन करना चाहते हैं. वह शिविर में जाकर आवेदन संबंधी सारी जानकारी ले सकते हैं. आवेदन करने के बाद उनके कनेक्शन की जिम्मेदारी केस्को की होगी. उन्होंने ये भी बताया कि अब 12 अक्टूबर को नौबस्ता और 15 अक्टूबर को केशवपुरम हेल्प डेस्क में शिविर का आयोजन किया जाएगा.