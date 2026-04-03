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करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में मजदूरों का प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे का विरोध और लोडिंग चार्ज बढ़ाने की मांग

शिकायत लेकर मार्किट कमेटी कार्यालय पहुंचे मजदूर: अनाज मंडी में अभी गेहूं की सरकारी खरीद ठीक से आरंभ भी नहीं हुई है लेकिन गतिरोध शुरू हो गया है. घरौंडा मंडी के मजदूरों ने इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मजदूर अपनी शिकायत लेकर मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे. मजदूरों ने कहा कि अधिकतर मजदूर अनपढ़ है. वे इलेक्ट्रॉनिक कांटे इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वे इन मशीनों का प्रयोग नहीं करेंगे.

करनाल: रबी सीजन की शुरुआत में करनाल के मंडी के मजदूरों ने दो मांगो को लेकर विरोध शुरू कर दिया है. घरौंडा अनाज मंडी के मजदूरों ने गेहूं के तौल में इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनों के प्रयोग से किया इंकार. साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर लोडिंग का काम भी नहीं करने का निर्णय लिया है.

मजदूरी को लेकर मजदूरों का आंदोलन (Etv Bharat)

प्रति कट्टा 3 रुपये 40 पैसे मजदूरी पर काम नहीं करेंगे मजदूर: मजदूर यूनियन के प्रधान वीरेंद्र ने बताया कि "मजदूरों के सामने डिजिटल कांटे में गेहूं का तौल करना मुश्किल है. जिसके चलते वह इसका विरोध कर रहे हैं. दूसरा विरोध लोडिंग की मजदूरी को लेकर है. सरकार ने लोडिंग के लिए प्रति कट्टा 3 रुपये 40 पैसे मजदूरी निर्धारित की है. इस रेट पर मजदूर उठान का काम नहीं करेंगे. अपनी मांगो को लेकर मजदूरों ने मार्केट कमेटी अधिकारियों को शिकायत दी है."

मांग पत्र पर हस्ताक्षर करते मजदूर नेता (Etv Bharat)

किसानों को संबोधित करते मजदूर नेता (Etv Bharat)

तौल में गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल कांटे का निर्णय: आपको बता दें कि गेहूं के पिछले सीजन में हरियाणा की कई अनाज मंडी में गेहूं की खरीद के समय तौल में गड़बड़ी का मामला सामने आया था. इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी से हुई थी, जहां गेहूं खरीद में मैन्युअल कांटे से तोल किया जा रहा था. सीएम फ्लाइंग ने रेड करके इसका खुलासा किया था. कई कमीशन एजेंट के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था. इसी को देखते हुए सरकार ने गेहूं के खरीद में डिजिटल कांटे का प्रयोग करने की बात कही थी कि सभी हरियाणा की अनाज मंडी में ये लागू होगा, ताकि किसी भी किसान के साथ धोखाधड़ी ना हो.