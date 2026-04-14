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नोएडा में मजदूरों के समर्थन में आए जितेंद्र सिंह शंटी, मानवाधिकार उल्लंघन का लगाया आरोप

नोएडा में दो दिनों से चल रहे श्रमिकों के आंदोलन के समर्थन में उतरे शंटी ( ETV Bharat )