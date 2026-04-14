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नोएडा में मजदूरों के समर्थन में आए जितेंद्र सिंह शंटी, मानवाधिकार उल्लंघन का लगाया आरोप

नोएडा में दो दिनों से चल रहे श्रमिकों के आंदोलन के समर्थन मेें उतरे पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी

नोएडा में दो दिनों से चल रहे श्रमिकों के आंदोलन के समर्थन में
नोएडा में दो दिनों से चल रहे श्रमिकों के आंदोलन के समर्थन में उतरे शंटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 5:58 PM IST

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नई दिल्ली/ नोएडा: नोएडा में पिछले दो दिनों से श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार जारी है विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि उन्हें तय वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है. इस बीच पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी ने श्रमिकों के समर्थन में अपनी बात रखी और इसे मानवाधिकारों का गंभीर मुद्दा बताया.

सम्मानजनक जीवन हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार- शंटी
जितेंद्र सिंह शंटी ने कहा कि आज देशभर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने समाज के दबे-कुचले वर्गों को अधिकार दिलाने का काम किया. उन्होंने कहा कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, जिसमें श्रमिक भी शामिल हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि रोजगार, उचित वेतन, पानी, बिजली और सम्मानजनक जीवन हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है.

नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन तेज, मजदूरों के समर्थन में आए जितेंद्र सिंह शंटी (ETV Bharat)

शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जीत करेगी तय- शंटी
प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें 25,000 रुपये के वेतन पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, लेकिन वास्तविक भुगतान केवल 15,000 रुपये किया जाता है. इस प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर श्रमिक अहिंसक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें रोकना संभव नहीं है और अंततः उनकी जीत होगी.

नोएडा श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर यूपी सरकार सख्त,भारी पुलिस बल तैनात
नोएडा श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर यूपी सरकार सख्त,भारी पुलिस बल तैनात (ETV Bharat)

लाठीचार्ज या गिरफ्तारी से कोई आंदोलन नहीं रुकता- शंटी
प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटनाएं भी सामने आई हैं. इस पर उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज या गिरफ्तारी से कोई आंदोलन नहीं रुकता. इतिहास गवाह है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई. ऐसे संघर्ष हमेशा बदलाव का रास्ता खोलते हैं.

सही प्रक्रिया अपनाने पर श्रमिकों को न्याय मिलेगा- शंटी
उन्होंने श्रमिकों को सलाह दी कि वे अपनी शिकायतें प्रशासन के समक्ष दर्ज कराएं. जिला अधिकारी और लेबर विभाग में शिकायत करने के साथ-साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी अपील कर सकते हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि सही प्रक्रिया अपनाने पर श्रमिकों को न्याय मिलेगा.


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