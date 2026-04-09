ETV Bharat / state

गुरुग्राम पुलिस का कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, 20 से ज्यादा घायल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की बाइक फूंकी, फैक्ट्री में की तोड़फोड़

Workers protest in Gurugram ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: मानेसर में हड़ताल कर रहे सैंकड़ो कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा कर्मचारियों के घायल होने की खबर है. जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है. बता दें कि कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को भी सैंकड़ो की संख्या में कर्मचारियों ने मानेसर में प्रदर्शन किया था. जिसके बाद जिले में धारा 163 (5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक) लागू कर दी गई थी. मानेसर में कर्मचारियों पर लाठीचार्ज: आज दूसरे दिन भी जब कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया. तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया. बता दें कि वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 6 कंपनियों के करीब 10 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल का आज दूसरा दिन है. कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए पहले की प्रशासन की तरफ से धारा 163 लागू की गई थी. इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए और नारेबाजी शुरू कर दी. गुरुग्राम पुलिस का कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, 20 से ज्यादा घायल (Etv Bharat)