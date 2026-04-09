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गुरुग्राम पुलिस का कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, 20 से ज्यादा घायल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की बाइक फूंकी, फैक्ट्री में की तोड़फोड़

वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज. 20 से ज्यादा घायल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की बाइक फूंकी.

Workers protest in Gurugram
Workers protest in Gurugram (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 1:23 PM IST

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गुरुग्राम: मानेसर में हड़ताल कर रहे सैंकड़ो कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा कर्मचारियों के घायल होने की खबर है. जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है. बता दें कि कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को भी सैंकड़ो की संख्या में कर्मचारियों ने मानेसर में प्रदर्शन किया था. जिसके बाद जिले में धारा 163 (5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक) लागू कर दी गई थी.

मानेसर में कर्मचारियों पर लाठीचार्ज: आज दूसरे दिन भी जब कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया. तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया. बता दें कि वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 6 कंपनियों के करीब 10 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल का आज दूसरा दिन है. कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए पहले की प्रशासन की तरफ से धारा 163 लागू की गई थी. इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए और नारेबाजी शुरू कर दी.

गुरुग्राम पुलिस का कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, 20 से ज्यादा घायल (Etv Bharat)

कर्मचारियों ने पुलिस की बाइक में लगाई आग: कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिसबल तैनात रहा. पहले पुलिसकर्मियों ने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी नहीं माने. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाया और लाठीचार्ज किया. लाठीचार्ज से गुस्साए कुछ कर्मचारियों ने पुलिस की बाइक में आग लगा दी. इसके अलावा कंपनी परिसर में तोड़फोड़ की.

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पीसीआर को बनाया निशाना: प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के शीशे तोड़ दिए और परिसर पर पथराव किया. हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद एक पुलिस पीसीआर वाहन को भी निशाना बनाया गया.

कर्मचारियों ने दी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी: फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. गुरुग्राम प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि धारा 163 का सख्ती से पालन कराया जाएगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, उनका आंदोलन जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम के मानेसर में वेतन को लेकर बवाल, कर्मचारियों का जोरदार विरोध-प्रदर्शन, धारा 163 लागू

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