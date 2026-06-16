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भिवानी में टेक्सटाइल कंपनी के ठेका मजदूरों का प्रदर्शन, बोले- 'काम का बोझ बढ़ा, लेकिन सैलरी नहीं'

Workers Protest In Bhiwani ( ETV Bharat )