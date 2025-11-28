ETV Bharat / state

नए श्रम संहिताओं के खिलाफ श्रमिकों का प्रदर्शन, 12 घंटे काम को बताया शोषण, श्रमायुक्त दफ्तर का किया घेराव

फिक्स्ड टर्म एंप्लॉय (एफटीई) रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और स्थायी कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा, कानूनी संरक्षण जैसे लाभ सुनिश्चित करेगा. एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी के पात्र हो जाएंगे. मुख्य नियोक्ता ठेका कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेगा.कर्मचारियों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी.

आईए आपको बताते हैं नए श्रम संहिता लागू होने से किस वर्ग के लिए क्या बदलाव आया है.

विधायक यादव ने सरकार से श्रमिकों की वास्तविक स्थिति पर ध्यान देने और उनके अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की.कांग्रेस विधायक का कहना है कि नए श्रम संहिताएं लागू करने से मजदूरों का शोषण पहले से ज्यादा होगा.

भिलाई इस्पात संयंत्र में हजारों श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से वंचित हैं. 12-12 घंटे काम करने के बावजूद मजदूरों को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, जो उनके मूल अधिकारों का हनन है - देवेंद्र यादव, विधायक कांग्रेस

वहीं नए श्रम संहिताओं को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बीएसपी प्लांट में 12 घंटे जो श्रमिक अपने आपको दिन रात गला रहे हैं.उनको अब तक मिनिमम वेजेस का लाभ नहीं दिया गया है.ऊपर से अब नए श्रम संहिताओं को लागू करके फैक्ट्री प्रबंधन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि नए श्रम कानून मजदूरों के हितों को कमजोर करते हैं.

श्रमिक नेता ने कहा कि सरकार ने जो श्रमिक कानून लागू किए हैं उससे श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे. कालदास डेहरिया के मुताबिक अभी पुराने नियम के मुताबिक श्रमिकों से 8 घंटे के बदले में 12 घंटे का काम लिया जा रहा है.यदि नया कानून मान लिया जाए तो 12 घंटे के काम में 20 घंटे का काम फैक्ट्री संचालक करवाने लगेंगे.यही नहीं पहले किसी भी श्रमिक को निकालने के लिए मालिक से रजामंदी लेने की जरुरत होती थी,लेकिन अब नए कानून में 300 मजदूरों से कम संख्या वाले उपक्रमों में बिना नोटिस के किसी को भी निकाला जा सकता है.यदि ऐसा कानून लागू हुआ तो हर समय श्रमिकों के मन में बेरोजगार होने का डर रहेगा.

यदि केंद्र सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे.केरल सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि वह इस कानून को लागू नहीं करेगी, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से भी अपेक्षा है कि वह इस कानून को राज्य में लागू न करे- कालदास डेहरिया, श्रमिक नेता

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नई श्रम संहिताएं श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं. ये नए कानून देश के मेहनतकश वर्ग के साथ एक कपटपूर्ण धोखा है.श्रमिक नेताओं ने कहा कि आठ घंटे की बजाए 12 घंटे कार्यदिवस लागू करने का प्रस्ताव मजदूरों के शोषण को और बढ़ाएगा. साथ ही फ्लोर वेजेस 4800 रुपये को भी मजदूरों के हित में नहीं बताया.

दुर्ग : केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों का विरोध तेज हो गया है. केंद्र ने श्रम कानूनों को समाप्त कर चार नए श्रम संहिताएं लागू की हैं.नए श्रम संहिताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान श्रमिकों ने सहायक श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की.

सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी. सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. इसकी वजह से सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इतिहास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों का शोषण निषिद्ध है. छुट्टी के दौरान वेतन का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है. एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए, श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन मिलेगा.

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर

पहली बार गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है. एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत योगदान देना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भुगतान की जाने वाली/देय राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित है. आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) कल्याणकारी लाभों को आसानी से प्राप्त करने योग्य, पूरी तरह से पोर्टेबल और सभी राज्यों में उपलब्ध कराएगा, चाहे वे कहीं भी प्रवास कर रहे हों.

एमएसएमई श्रमिक

सभी एमएसएमई श्रमिक सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत आते हैं. इनकी पात्रता कर्मचारी संख्या पर आधारित है. सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी है.श्रमिकों को कैंटीन, पेयजल और विश्राम क्षेत्र जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी. मानक कार्य घंटे, दोगुना ओवरटाइम वेतन और सवेतन अवकाश का प्रावधान है. समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.



वेज कोड 2025 के तहत नया मिनिमम वेज

कोड ऑन वेजेज 2019, जो चार नए कोड में से एक है, इसने मिनिमम वेज सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है ताकि सब एक जैसा हो.



यूनिवर्सल कवरेज: नया कोड मिनिमम वेज का कानूनी अधिकार सभी कर्मचारियों को देता है, चाहे वे ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में हो या अनऑर्गनाइज्ड में. पहले कवरेज कुछ चुनिंदा शेड्यूल्ड नौकरियों में काम करने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित था, जो वर्कफोर्स के केवल लगभग 30 फीसदी को कवर करता था अब, हर कर्मचारी को कवर किया गया है.

नेशनल फ्लोर वेज: केंद्र सरकार को एक नेशनल फ्लोर वेज (NFW) तय करने का अधिकार है, जो पूरे देश के लिए एक मिनिमम वेज बेंचमार्क है, जो तीन लोगों के परिवार के लिए जरूरी मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड पर आधारित है (यह कॉन्सेप्ट एक स्टैंडर्ड वर्किंग-क्लास परिवार की जरूरतों से लिया गया है).

मुख्य नियम: कोई भी राज्य सरकार इस नेशनल फ्लोर वेज से कम अपना मिनिमम वेज रेट तय नहीं कर सकती. राज्य लोकल इकोनॉमिक फैक्टर और कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पर अपना मिनिमम वेज नेशनल फ्लोर वेज से ज़्यादा तय करने के लिए आजाद हैं - उदाहरण के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया में.

नेशनल फ्लोर वेज को राज्यों में मिनिमम वेज में अंतर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि देश भर में सभी वर्कर्स के लिए बेसिक जीवन स्तर पक्का हो सके और राज्यों को बनावटी रूप से कम वेज रखकर इन्वेस्टमेंट लाने से रोका जा सके.





मिनिमम सैलरी पर कानून क्या है?

नया कानून सभी चार लेबर कोड में सैलरी के एक जैसा होने को सख्त परिभाषा पेश करता है. यह बदलाव किसी कर्मचारी के कुल सैलरी स्ट्रक्चर पर असर डालने वाले सबसे बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों में से एक है. सैलरी की नई परिभाषा में मुख्य रूप से बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस (DA) और रिटेनिंग अलाउंस शामिल हैं.

50 प्रतिशत का नियम: एम्प्लॉयर को नॉन-वेज कम्पोनेंट्स को बढ़ाकर कानूनी योगदान (जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस) को दबाने से रोकने के लिए नया कोड यह जरूरी बनाता है कि अलाउंस और दूसरे नॉन-वेज कम्पोनेंट्स कर्मचारी के कुल मेहनताने (CTC) के 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकते. इसका मतलब है कि बेसिक पे, DA और रिटेनिंग अलाउंस की कुल रकम कुल CTC का कम से कम 50 फीसदी होनी चाहिए.

सैलरी पर असर: अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई की सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा CTC के 50 फीसदी से कम रखता है, तो अलाउंस की ज़्यादा रकम को कानूनी योगदान कैलकुलेट करने के लिए 'सैलरी' का हिस्सा माना जाएगा. इससे असल में वह बेस बढ़ जाता है जिस पर कानूनी कटौती (PF, ग्रेच्युटी) और पेमेंट (बोनस) कैलकुलेट किए जाते हैं, जिससे लंबे समय की बचत (PF/ग्रेच्युटी) ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर कुल CTC नहीं बढ़ाना चाहता है, तो शायद महीने की टेक-होम सैलरी कम हो सकती है.

