पानीपत रिफाइनरी में मजदूरों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव, 10 गाड़ियों को तोड़ डाला

हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी में मजदूरों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर 10 गाड़ियों को तोड़ डाला.

Workers pelted stones at security forces at Panipat refinery vandalising 10 vehicles
पानीपत रिफाइनरी में मजदूरों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 23, 2026 at 6:30 PM IST

Updated : February 23, 2026 at 7:42 PM IST

पानीपत : हरियाणा के पानीपत जिले की रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया गया. हजारों की संख्या में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से उस वक्त तनातनी का माहौल बन गया, जब वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों को एक दायरे में रहकर शांति पूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करने की बात कही.

कर्मचारियों ने किया पथराव : इसके बाद कई कर्मचारी लाठी-डंडों से लैस होकर आगे की ओर बढ़े. साथ ही उनको बैकअप करते हुए कई कर्मचारी पथराव करते हुए आगे बढ़ते रहे. इतना ही नहीं, हिंसक हो चुके श्रमिकों ने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास कई गाड़ियों को भी पलट दिया और तोड़फोड़ की. इस घटना में आठ गाड़ियों को बुरे तरीके से तोड़ दिया गया है. किसी तरह CISF और जिला स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और कर्मचारियों को शांत किया. इसके बाद कर्मचारियों के प्रदर्शन को लीड कर रहे उनके लीडर्स से पुलिस ने बातचीत की. इस दौरान लीडर्स ने कर्मचारियों की मांगों को रखा. पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला और तब माहौल शांतिपूर्ण हुआ.

पानीपत रिफाइनरी में मजदूरों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव (Etv Bharat)

धरने पर बैठे थे मजदूर : आपको बता दें कि पानीपत रिफाइनरी के करीब 40,000 मजदूर अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. जैसे ही वे सुबह करीब 10 बजे गेट नंबर 4 के पास धरने पर बैठे तो कुछ अधिकारी उनको समझने के लिए आए लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और करीब 1बजे सीआईएसएफ के कर्मचारी और मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद माहौल तनाव पूर्ण हो गया और कर्मचारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और पथराव शुरू कर दिया.

कर्मचारियों की ये थी मांगें : पानीपत रिफाइनरी के कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी टाइम को लेकर, शौचालय की व्यवस्था, कैंटीन में खाने के समय तय करने, वेतन में कटौती का कोई भी हिसाब ना देने, ठेकेदार और सुरक्षा बलों का मजदूरों के साथ व्यवहार सही ना होने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर हड़ताल पर थे.

डीएसपी ने क्या कहा ? : मौके पर पहुंचे डीएसपी राजवीर ने कहा कि मजदूर अपनी हड़तालों को लेकर हड़ताल पर थे. इसी दौरान सुरक्षाकर्मी के साथ उनकी किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और वहां आपस में टकराव हो जाता है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया. मजदूर और पदाधिकारी के साथ बातचीत की गई है. फिलहाल मामला शांत हो चुका है और उसकी गंभीरता से जांच की जा रही है.

PANIPAT REFINERY VANDALISING
PANIPAT OIL REFINERY
REFINERY WORKERS PELTED STONES
पानीपत रिफाइनरी में पथराव
PANIPAT REFINERY VANDALISING

