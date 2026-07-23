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डिंपल यादव पर टिप्पणी से भड़के सपाई: आगरा में BJP विधायक के खिलाफ मोर्चा, पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन

आगरा में BJP विधायक के खिलाफ मोर्चा, पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )