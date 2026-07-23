ETV Bharat / state

डिंपल यादव पर टिप्पणी से भड़के सपाई: आगरा में BJP विधायक के खिलाफ मोर्चा, पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन

सपा के प्रदेश सचिव नितिन कोहली ने कहा कि यदि मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी.

Photo Credit; ETV Bharat
आगरा में BJP विधायक के खिलाफ मोर्चा, पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की टिप्पणी से आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुरुवार को सड़कों पर उतर आए. इस दौरान कमला नगर में एकजुट हुए सपा नेताओं ने योगी सरकार और भाजपा विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हंगामा की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा विधायक की सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी बेहद अशोभनीय है. इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. जब तक संबंधित विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा. समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा.

आगरा में BJP विधायक के खिलाफ मोर्चा, पुलिस के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के आवास की तरफ कूच कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इस दौरान पुलिस और सपाइयों के बीच तकरार भी हुई. सपाइयों का दावा है कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की पूरी जांच करके भाजपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. उसके बाद इन लोगों ने अपना धरना-प्रदर्शन खत्म कर दिया.

बता दें कि हाल ही में सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी में राम मंदिर चंदा चोरी पर बयान दिया था. जिस पर आगरा उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि, "जिनके ससुर ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई. आज वही राम मंदिर पर बात कर रहे हैं".

इस पर सपा नेता नितिन कोहली ने भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भ्रम फैलाकर सपा की छवि खराब करने की कोशिश की है. सांसद डिंपल यादव के बयान को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है. इसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच करके दोषी भाजपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी.

ये भी पढ़ें- दोस्ती हुई शर्मसार: सफर के दौरान चार दोस्तों ने अपने ही साथी की गला रेतकर कर दी हत्या, हैरान कर देगी वजह

TAGGED:

AGRA NEWS
SAMAJWADI PARTY AGRA
PROTEST CONCLUDES IN AGRA
BJP MLA
SP PROTEST AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.