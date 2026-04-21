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नीमराणा : चार महीने से बिना सैलरी के मजदूर, कंपनी गेट पर किया प्रदर्शन

नीमराणा थाने के सब इंस्पेक्टर दया राम ने बताया कि मजदूरों को चार महीने से सैलरी नहीं मिली, जिस पर कंपनी में काम करने वाले मजदूर विरोध जता रहे हैं. आंदोलन कर रहे कंपनी के श्रमिक राजा सैनी ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है, जिससे उनके परिवारों की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है. धरने पर बैठे मजदूर प्रदीप कुमार ने बताया कि कंपनी फ्लाईओवर और रेलवे में इस्तेमाल होने वाले बेयरिंग बनाने का काम करती है और बड़े-बड़े टेंडर लेती है, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है.

बहरोड़: जिले के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी कंपनी के मजदूर पिछले चार महीनों से धरने पर हैं. उन्हें वेतन नहीं मिलने के कारण वे कंपनी के मुख्य द्वार के सामने आंदोलनरत हैं. श्रमिकों का कहना था कि कंपनी के दो साझेदारों के बीच चल रहे विवाद के कारण वेतन संबंधी समस्या आ रही है.

मजदूरों का कहना है कि पिछले चार महीनों से उन्हें एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. मजदूरों ने बताया कि घरों में राशन खत्म हो चुका है और बच्चों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई है. कई मजदूर कर्ज लेकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उधार मिलना भी बंद हो गया है. मजदूरों का कहना है कि उन्होंने कई बार कंपनी प्रबंधन से वेतन देने की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया गया.

पुलिस प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन से बात की: धरना दे रहे मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके मामले में जल्द हस्तक्षेप किया जाए और उन्हें उनका बकाया वेतन दिलाया जाए. उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करने को मजबूर होंगे. मजदूरों ने चेतावनी दी है कि वे कंपनी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी करेंगे. मामले की सूचना लगते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कंपनी मालिकों से बात की. सब इंस्पेक्टर दया राम ने बताया कि मजदूरों को चार महीने से सैलरी नहीं मिली, जिस पर कंपनी में काम करने वाले मजदूर विरोध जता रहे हैं. कंपनी मालिकों ने एक-दो दिन में सभी का पैसा खातों में डालने की बात कही है. जल्द समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा. कंपनी प्रबंधन ने दो-तीन दिन में समाधान की बात कही है.