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नीमराणा : चार महीने से बिना सैलरी के मजदूर, कंपनी गेट पर किया प्रदर्शन

पुलिस प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन से बातचीत की. उन्होंने भरोसा दिया कि कुछ दिनों में वेतन समस्या का समाधान कर दिया जाएगा.

Protest of workers in neemrana
फैक्ट्री के सामने आंदोलन करते श्रमिक (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
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बहरोड़: जिले के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी कंपनी के मजदूर पिछले चार महीनों से धरने पर हैं. उन्हें वेतन नहीं मिलने के कारण वे कंपनी के मुख्य द्वार के सामने आंदोलनरत हैं. श्रमिकों का कहना था कि कंपनी के दो साझेदारों के बीच चल रहे विवाद के कारण वेतन संबंधी समस्या आ रही है.

नीमराणा थाने के सब इंस्पेक्टर दया राम ने बताया कि मजदूरों को चार महीने से सैलरी नहीं मिली, जिस पर कंपनी में काम करने वाले मजदूर विरोध जता रहे हैं. आंदोलन कर रहे कंपनी के श्रमिक राजा सैनी ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है, जिससे उनके परिवारों की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है. धरने पर बैठे मजदूर प्रदीप कुमार ने बताया कि कंपनी फ्लाईओवर और रेलवे में इस्तेमाल होने वाले बेयरिंग बनाने का काम करती है और बड़े-बड़े टेंडर लेती है, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है.

पढ़ें: नीमराणा : वेतन बढ़ोतरी को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन, 14 में से 12 मांगों पर सहमति, श्रमिकों पर हमले का आरोप

मजदूरों का कहना है कि पिछले चार महीनों से उन्हें एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. मजदूरों ने बताया कि घरों में राशन खत्म हो चुका है और बच्चों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई है. कई मजदूर कर्ज लेकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उधार मिलना भी बंद हो गया है. मजदूरों का कहना है कि उन्होंने कई बार कंपनी प्रबंधन से वेतन देने की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया गया.

पुलिस प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन से बात की: धरना दे रहे मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके मामले में जल्द हस्तक्षेप किया जाए और उन्हें उनका बकाया वेतन दिलाया जाए. उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करने को मजबूर होंगे. मजदूरों ने चेतावनी दी है कि वे कंपनी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी करेंगे. मामले की सूचना लगते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कंपनी मालिकों से बात की. सब इंस्पेक्टर दया राम ने बताया कि मजदूरों को चार महीने से सैलरी नहीं मिली, जिस पर कंपनी में काम करने वाले मजदूर विरोध जता रहे हैं. कंपनी मालिकों ने एक-दो दिन में सभी का पैसा खातों में डालने की बात कही है. जल्द समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा. कंपनी प्रबंधन ने दो-तीन दिन में समाधान की बात कही है.

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SALARY NOT PAID TO WORKERS
WORKERS ON STRIKE FOR FOUR MONTHS
PROTEST OF WORKERS IN NEEMRANA

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