ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में न्यूनतम मजदूरी को लेकर ईंट भट्ठा श्रमिकों का पैदल मार्च, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

ईंट भट्ठा श्रमिकों का पैदल मार्च ( Photo Credit; ETV Bharat )