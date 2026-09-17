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श्रमिक महासम्मेलन : सीएम विष्णुदेव साय ने की श्रमिकों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं, पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने का आह्वान

रायपुर में सरकार ने श्रमिक सम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ.इस दौरान श्रमिकों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं की गई.

Workers Grand Conference
श्रमिकों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 6:34 PM IST

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रायपुर : इनडोर स्टेडियम में गुरुवार को राज्य स्तर पर श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें हजारों की संख्या में श्रमिक पहुंचे. इसके साथ ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है. प्रदेश में आशीर्वाद का दीया भी जलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुरुआत की.




श्रमिकों के लिए 67 तरह की योजनाएं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि आज के इस महासम्मेलन में 1 लाख 43 हजार से ज्यादा श्रमिकों के खाते में 51 करोड रुपए से ज्यादा की राशि अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से भेजने का काम किए हैं. सभी श्रमिकों को बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत शुभकामनाएं लगातार हमारी सरकार श्रमिकों के हित में काम कर रही है. पिछले ढाई वर्षो में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके खातों में अलग-अलग योजनाओं में हम लोग भेज चुके हैं. श्रमिकों के हित में तीन-तीन मंडल का गठन किया गया है. श्रमिकों के लिए कुल 67 तरह की योजनाएं उनके लिए सरकार चला रही है. जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह दाह संस्कार और कफन दफन तक में श्रमिकों का सहयोग सरकार करती हैं.

श्रमिक महासम्मेलन में श्रमिकों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Modi Birthday
पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने का आह्वान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी सरकार श्रमिकों के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज रही है. उनके लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा की योजना यहां पर शुरू किए हैं. श्रमिकों के 200 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं. उनकी कोचिंग की व्यवस्था किए हैं. अगर हमारे श्रमिक का होनहार बच्चा विदेश में भी पढ़ना चाहता है तो उसका खर्चा भी सरकार वहन करती है. इस तरह से लगातार श्रमिकों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है- विष्णुदेव साय,सीएम छग

पीएम मोदी कर रहे देश सेवा


सीएम साय ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. उन्होंने लगातार 25 वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा में रात और दिन जुटे हैं. 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं. आज तक ना कभी एक दिन की छुट्टी लिए और ना कभी बीमार पड़े. जिनके नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को मानते हुए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं.

Workers Grand Conference
श्रमिक महासम्मेलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सबका हित हुआ है. मैं समझता हूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके किसी न किसी योजना का लाभ न लिया हो. बड़े लोग कोरोना के वैक्सीन से लाभान्वित हुए होंगे. हम सब से आग्रह भी करना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. ऐसे अवसर पर आशीर्वाद स्वरुप एक दीया अपने घरों में जलाए. उनके स्वस्थ रहने के उनके दीर्घायु रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करें. आज रायपुर में 25 लाख दीये अलग-अलग जगहों पर जलाए जाएंगे. जिसकी शुरुआत आज यहीं से हुई है. आज यहां पर लगभग 1 लाख दीए जलाए गए हैं.

Workers Grand Conference
श्रमिकों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीन बड़ी घोषणाएं
सीएम विष्णुदेव साय ने श्रमिक महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में तीन बड़ी घोषणा भी की. जिसमें श्रमिकों के बैठने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती गर्मी और बरसात के समय उन्हें कहीं भी बैठना पड़ता है. श्रमिकों के लिए सर्व सुविधा युक्त बैठने की व्यवस्था होगी. वहां पर पानी की भी व्यवस्था होगी. मोबाइल रिचार्ज करने की भी सुविधा उस जगह पर होगी. 8 से 10 हजार ऐसे लोग जो डिलीवरी का काम करते हैं. ई बाइक खरीदने के लिए श्रम विभाग उनको सहायता करेगी. असंगठित क्षेत्र में ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा खरीदने के लिए पहले 50 हजार रूपए सहयोग करते थे उसको बढ़कर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है. इस तरह से तीन बड़ी घोषणा श्रमिकों के हित में हुई है.

विश्वकर्मा जयंती की दी शुभकामनाएं

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज विश्वकर्मा जयंती है. सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़वासियों को सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. भगवान विश्वकर्मा की विधि व्रत पूजा अर्चना किए हैं. छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे कामना किए हैं.

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