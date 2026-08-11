ETV Bharat / state

बाहरी मजदूरों की सुविधाओं पर चलेगी कैंची, नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में वनोपज का बोनस

मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि वनोपज से मिलने वाली बोनस की राशि सिर्फ मध्य प्रदेश के मजदूरों को ही दी जाएगी. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Mohan Yadav Cabinet
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 3:42 PM IST

|

Updated : August 11, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: दूसरे राज्यों से आकर मध्य प्रदेश के एससी-एसटी वर्ग के लोगों का हक मारने वाले बाहरी मजदूरों की सुविधाओं पर सरकार कैंची चलाने जा रही है. राज्य सरकार जल्द ने ऐसे बाहरी मजदूरों को मिलने वाले वनोपज के बोनस को बंद करने जा रही है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई. हालांकि अभी तक इस पर सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है. राज्य सरकार ने तय किया है कि वनोपज से मिलने वाली बोनस की राशि सिर्फ मध्य प्रदेश के मजदूरों को ही दी जाएगी. इस पर सरकार जल्द ही अंतिम फैसला लेगी.

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह (ETV Bharat)

स्थानीय अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्ग के मजदूर वनोपज को करते हैं इकट्ठा

मध्य प्रदेश के वनों से बड़ी संख्या में लोग खासतौर से तेंदुपत्ता, महुआ, हर्र, बहेड़ा, चिरौंजी जैसी कई तरह की वनोपज को इकट्ठा करते हैं. इन वनोपज को इकट्ठा करने का काम मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से स्थानीय समितियों द्वारा किया जाता है. स्थानीय अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्ग के मजदूर इन वनोपज को इकट्ठा करते हैं और इन्हें वनोपज संघ को देते हैं. इसके लिए इन मजदूरों को हर दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है.

इसके अलावा इन वनोपज के विक्रय से समितियों को होने वाले लाभ को बोनस के रूप में बांटा जाता है. इसमें 60 फीसदी हिस्सा वनोपज को इकट्ठा करने वाले आदिवासियों और स्थानीय संग्राहकों को दिया जाता है. यह राशि हर साल सीधे उनके अकाउंट में भेजी जाती है. इसके अलावा 20 फीसदी राशि जंगलों के विकास के लिए और बाकी 20 फीसदी राशि स्थानीय स्तर पर संग्राहकों के कल्याण पर खर्च की जाती है.

बाहरी मजदूरों को नहीं मिलेगा लाभांश

प्रदेश में वनोपज को इकट्ठा करने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में मजदूर मध्य प्रदेश पहुंचते हैं. इन मजदूरों को भी निर्धारित मजदूरी के अलावा लाभांश का लाभ दिया जाता रहा है. हालांकि अब राज्य सरकार उनको इस लाभांश दिए जाने पर रोक लगाने जा रही है.

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कैबिनेट में फौरी तौर पर अभी इस पर चर्चा की गई है. हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. सरकार इस बात पर आगे बढ़ रही है कि वनोपज समितियों में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी और लाभांश का लाभ मिलता है. बाहरी मजदूर भी इसके हकदार होते हैं, लेकिन वन समितियों में काम करने वाले स्थानीय निवासी और मजदूर हैं, लाभांश उन्हें ही दिया जाए, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है.

Last Updated : August 11, 2026 at 3:50 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
MOHAN YADAV
MOHAN YADAV CABINET
MP CABINET FOREST PRODUCE BONUS
FOREST PRODUCE BONUS MADHYA PRADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.