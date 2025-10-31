ETV Bharat / state

अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार

विदेश में एक बार फिर से झारखण्ड के तीन जिलों के मजदूर फंस गए हैं.

workers from Jharkhand stranded in Tunisia Africa
ट्यूनीशिया में फंसे मजदूर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
गिरिडीह: झारखंड के प्रवासी मजदूर एक बार फिर विदेश में फंस गए हैं. झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 48 प्रवासी मजदूर इस बार अफ्रीका के ट्यूनेशिया में फंसे हुए हैं. कंपनी के द्वारा मजदूरों के बीच काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है. साथ ही समय से अधिक काम कराया जा रहा है. इससे मजदूरों को वहां रहने एवं खाने-पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

विदेश में फंसे मजदूरों ने एक वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से मदद की अपील की है. मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली को मजदूरों ने वीडियो भेजा है. मजदूरों के द्वारा भेजे गए वीडियो को उन्होंने पत्रकारों के साथ शेयर किया है. उन्होंने भी सरकार से विदेश में फंसे मजदूरों के हित में कार्य करने की मांग की है.

अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर (Etv Bharat)

विदेश मंत्रालय को लिखेंगे पत्र : विधायक

इधर, बगोदर विधायक नागेन्द्र महतो ने मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा है कि उनसे भी श्रमिकों ने सम्पर्क किया है. वे इस मामले को लेकर विदेश मंत्री को पत्र लिखकर वहां फंसे मजदूरों की सकुशल रिहाई और मजदूरी भुगतान किए जाने की दिशा में पहल किए जाने की मांग करेंगे. साथ ही वहां मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग करेंगे.

सामाजिक कार्यकर्ता ने रखी मांग

प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकन्दर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों के सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक पहल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसने वाले मजदूरों का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई बार प्रवासी मजदूर ज्यादा पैसे कमाने की लालच में विदेश जाकर फंस चुके हैं. काफी मशक्कत के बाद उनकी वतन वापसी कराई गई. इसके बावजूद प्रवासी मजदूर पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं.

सिंकदर ने बताया कि जो मजदूर फंसे उनमें हजारीबाग जिले से 19 मजदूर शामिल हैं. जिनमें विष्णुगढ़ प्रखंड के ऊंचाधान निवासी अमरदीप चौधरी, जिवाधन महतो, धानेश्वर महतो, जागेश्वर कुमार महतो, गोविंद कुमार महतो, खिरोधर महतो, नागेंद्र कुमार महतो, कैलाश महतो, नीलकंठ महतो, अनंतलाल महतो (बंदखारो), खुशलाल महतो(बंदखारो), जगतपाल महतो(बलकमक्का), मुकेश कुमार(खरकी), मंटू महतो (ज्ञानगढ़ा), गंगाधर महतो (मुरगामो), मुकेश कुमार(चानो), दिनेश तुरी (खरना), देवेंद्र ठाकुर (खरना), शंकर घांसी (खेदाडीह) शामिल हैं. जबकि गिरिडीह के 14 मजदूर हैं, जिनमें बगोदर प्रखंड के नंदलाल महतो(माहुरी), संतोष महतो (अडवारा), गुरुचरण महतो (बेको), मनोज कुमार मंडल (दोंदलो), खुबलाल महतो(दोंदलो), अशोक कुमार (मुंडरो).

सरिया के झंडू महतो(कोसी), सेवा महतो(कोसी), मुरली मंडल (उलीबार), सुखदेव सिंह (लोवाबार). डुमरी के संजय कुमार(जरूवाडीह), पीरटांड के संजय कुमार महतो (खुखरा). गिरिडीह सदर के सुनील टूड्डू (बेरागढा खुर्द) एवं मिरुलाल हसदा शामिल हैं. इसी तरह बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के फतेहपुर के अजय कुमार, अनिल कुमार एवं गोपाल महतो (खलचो). पेटरवार के राजेश करमाली. गोमिया के लालू करमाली (चिलगो), जगन्नाथ महतो (चिलगो), रूपलाल महतो (चुन्नू महुआटांड़), दीपक सिंह (तिसरी), कारु सिंह (तिसरी), जगन्नाथ महतो (सीधाबारा), बिरसाही तुरी(सीधाबारा), सुबोध मरांडी (तिसरी), मनोज कुमार रविदास (करी), खेदन सिंह (क्रुकनालो), सुखदेव महतो(तिसरी) शामिल हैं.

