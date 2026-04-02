LPG संकट के चलते फरीदाबाद से मजदूरों का पलायन, रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही भीड़, उद्योगों पर संकट
एलपीजी किल्लत के चलते फरीदाबाद से प्रवासी मजूदरों ने पलायन शुरू कर दिया है. जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही है.
Published : April 2, 2026 at 8:47 PM IST
फरीदाबाद: ईरान युद्ध के चलते पूरा देश एलपीजी किल्लत से जूझ रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग पर दिखाई दे रहा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ लौटने को मजबूर हो रहे हैं. रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ती जा रही है. ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो गया है और जनरल डिब्बों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.
फरीदाबाद से मजदूरों का पलायन: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान संजय तिवारी ने बताया कि "मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूं और परिवार का भरण पोषण करता हूं, मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है. युद्ध की वजह से गैस नहीं मिल पा रही है. मेरे पास छोटा गैस सिलेंडर है. उसको भरवाने के लिए 350 रुपये चाहिए, जो अभी बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है. ऐसे में हमने सोचा कि कुछ दिन गांव रहते हैं. जब माहौल ठीक हो जाएगा. तब फिर शहर लौट आएंगे."
एलपीजी किल्लत से श्रमिक परेशान: एक और मजदूर सतीश चौधरी ने बताया कि "यहां पर गैस की बहुत ज्यादा किल्लत आ रही है और इतने पैसे नहीं है कि गैस भरवाई जाए, ऐसे में गांव जा रहे हैं. कुछ दिन गांव में ही रहेंगे, क्योंकि यहां पर सैलरी ज्यादा नहीं है, मजदूरी करके अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकल पा रहा हूं. अब ऐसे में कुछ दिन गांव में रहूंगा और जब माहौल ठीक हो जाएगा तो फिर वापस शहर आ जाऊंगा."
'समय पर नहीं मिल रही गैस': जितेंद्र नाम के मजदूर ने बताया कि "मैं फरीदाबाद शहर में मजदूरी करता हूं और अभी गैस की बहुत ज्यादा किल्लत आ रही है. हमारे पास छोटा सिलेंडर है, लेकिन उसमें गैस नहीं मिल पा रही है. कमाई भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में गांव जाना ही ठीक है. इसलिए मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश जा रहा हूं."
'शहर में गैस नहीं, गांव में लकड़ी की कमी नहीं': राकेश नाम के मजदूर ने बताया कि "सबसे ज्यादा समस्या यहां पर गैस की आ रही है. इसलिए हम गांव जा रहे हैं. हम लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं और अभी काम भी ठीक से नहीं चल पा रहा है. ऐसे में गांव जाएंगे. गांव में लकड़ी की कमी नहीं है. उस पर ही खाना बनेगा, लेकिन शहर में गैस पर खाना बनता है, जो अभी मिल नहीं पा रही है. मिल भी पा रही है, तो कीमत काफी ज्यादा हो गई है."
'20 प्रतिशत तक मजदूरों का पलायन': फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा ने बताया कि "हमारे इंडस्ट्री पर भी युद्ध का असर देखने को मिल रहा है. 15 से 20 प्रतिशत तक मजदूर अब यहां से जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें यहां पर गैस नहीं मिल रही है. उनके मन में डर का माहौल बन गया था कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए. इसलिए 15 से 20% तक मजदूर अब यहां से पलायन कर चुके हैं. अभी ये संख्या बढ़ सकती है. फरीदाबाद में छोटे बड़े उद्योग और सभी को मिलाकर लगभग साढ़े तीन लाख के करीब लोग मजदूरी करते हैं."
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