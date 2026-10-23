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नैनीताल में दर्दनाक हादसा, पहाड़ी से मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत, एक गंभीर घायल

पहाड़ी से मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत ( Photo-ETV Bharat )

नैनीताल: नैनीताल के मेहरागांव में देर रात निर्माण कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. दीवार बनाने में जुटे मजदूरों के ऊपर अचानक पहाड़ी से मलबा आ गिरा. हादसे में नेपाल निवासी दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया. घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया. पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों की भी जांच की जा रही है.

नैनीताल के मेहरागांव में निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण दो मजदूरों की जान चली गई. देर रात हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में नेपाल निवासी दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया. घटना ने निर्माण स्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.