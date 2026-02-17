ETV Bharat / state

Bhiwadi Factory Fire : महज 22 हजार रुपए की खातिर 1000 किमी दूर से आए थे मजदूर, फैक्ट्री संचालक के लालच ने छीनी सात जिंदगियां

बिहार से एक हजार किमी दूर मजदूरी करने आए सात श्रमिकों ने गंवाई जान. 22 हजार मासिक की नौकरी ने छीनी सात परिवारों की खुशियां.

victim's family mourns after the accident
हादसे के बाद बिलखते पीड़ित परिवार (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 9:42 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: परिवार पालने के लिए व्यक्ति को कई बार जीवन तक दांव पर लगाना पड़ता है, इसका ताजा उदाहरण भिवाड़ी के खुशखेड़ा-कारोली औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को देखने को मिला, जब यहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए अचानक विस्फोट से लगी विकराल आग में सात लोग जिंदा जल गए और वह मात्र महीने के 22 हजार रुपए के लिए. ये लोग बिहार से करीब एक हजार किमी दूर रोजगार के लिए यहां आए थे. चंद रुपयों की खातिर फैक्ट्री संचालक ने गरीब मजदूरों के जान की परवाह नहीं की. प्रशासन से अवैध कार्य को छिपाने को फैक्ट्री के बाहर गेट बंद कर बारूद के लाक्षागृह में काम पर लगा दिया. हर समय अनहोनी की आशंका के बाद भी घटनास्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए. गरीबी की मार झेल रहे ये मजदूर बिहार से करीब एक हजार किलोमीटर का सफर तय कर महज 22 हजार रुपये महीने की खातिर यहां आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस फैक्ट्री में वे काम कर रहे हैं, वही उनकी चिता बन जाएगी.

खैरथल-तिजारा जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि खुशखेड़ा-कारोली औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में अग्निकांड में सात लोगों की मौत हो गई. सभी सातों मृतक बिहार के रहने वाले थे. इनके अलावा फैक्ट्री में कार्य करने वाले चार अन्य लोगों का जयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के दौरान फैक्ट्री परिसर में 15-16 लोग मौजूद थे. इनमें कुछ फैक्ट्री में पटाखा बनाने का कार्य कर रहे थे तो कुछ ऑफिस में थे. फैक्ट्री में बच्चों के लिए छोटे पटाखे बनाए जाते थे. उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसके तहत पुलिस जांच में जुटी है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह फैक्ट्री कागजों में 'रेडिमेड गारमेंट' बनाने के लिए रजिस्टर्ड थी, लेकिन यहां चोरी-छिपे पटाखों का निर्माण हो रहा था.

भिवाड़ी अग्निकांड (वीडियो ईटीवी भारत खैरथल)

पढ़े:बड़ी खबर : खैरथल की फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, 7 लोग जिंदा जले

फैक्टी में नहीं थे सुरक्षा इंतजाम: फायर ऑफिसर नरेश मीणा ने बताया कि घटनास्थल पर फायर सेफटी के इंतजाम बिल्कुल नहीं थे. घटनास्थल पर पटाखा बनते थे, जबकि यह फैक्ट्री रेडिमेड गारमेंट संचालन के लिए थी. दोनों कार्यों के लिए सुरक्षा उपाय अलग-अलग होते हैं. घटना स्थल पर किसी प्रकार के सुरक्षा के उपकरण नहीं मिले. भिवाड़ी नगर परिषद, रीको, खुशखेड़ा रीको, तिजारा नगर परिषद, किशनगढ़बास नगर पालिका, खैरथल नगर परिषद सहित अन्य स्थानों से आग बुझाने के लिए दमकल मौके पर पहुंची. अग्निशमन के पास सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपए तक पेनल्टी का अधिकार है. घटना वाली फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की जाएगी.

गेट बंदकर मजदूरों से कराते थे जोखिम भरा काम: ​हादसे में जीवित बचे मजदूरों के परिजनों ने रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं. घायल नीतेश के भाई कन्हैया ने बताया कि फैक्ट्री का मैनेजर अभिनंदन सुबह 6 बजे मजदूरों को अंदर ले जाकर मुख्य गेट पर बाहर से ताला लगा देता था. दोपहर के भोजन के लिए भी मजदूरों को बाहर आने की अनुमति नहीं थी. हादसे में घायल बिहार के मोतीहारी जिला निवासी नीतेश के परिजन कन्हैया ने बताया कि नीतेश करीब एक महीने से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था. इस कार्य की एवज में उसे हर महीने 22 हजार रुपए मिलते थे. कन्हैया ने बताया कि नीतेश फैक्ट्री में सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक कार्य करता था. इस दौरान फैक्ट्री संचालक की ओर से बाहर का गेट बंद कर दिया जाता था.

Glass shattered in the explosion
धमाके में चटके शीशे (ETV Bharat Alwar)

घटना के दौरान भी फैक्ट्री का गेट बंद था. सोमवार सुबह करीब 9 बजे उसे पता चला कि नीतेश जिस फैक्ट्री में कार्य करता है, उसमें आग लग गई. सूचना पर वह फैक्ट्री के बाहर पहुंचा तो उसका भाई नीतेश घटना के दौरान वहां स्थित कांच को तोड़कर किसी तरह बाहर निकल सका. इस दौरान कान व सिर पर चोट लगने से घायल हो गया. उन्होंने बताया कि दोपहर के समय भी नीतेश खाना खाने घर नहीं आता था, बल्कि फैक्ट्री संचालक की ओर से उसे वहीं खाना दिया जाता था. कन्हैया ने बताया कि फैक्ट्री में सांचे में बारूद भरने का काम किया जाता था. कम्पनी के मालिक के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी. मैनेजर अभिनंदन ही काम कराता और पैसा देता था.

पढ़ें:भिवाड़ी फैक्ट्री हादसा: गांरमेंट की फैक्ट्री में बन रहे थे अवैध पटाखे, बाहर से बंद था यूनिट का शटर, मंत्री बोले- कार्रवाई होगी

छह माह पहले आया: घटना में मृतक मिंटू के पिता सिकंदर ने बताया कि करीब छह महीने पहले उसका पुत्र बिहार के मोतीहारी जिले से भिवाड़ी आया था, उससे जब भी बात होती थी तो वह कहता था कि उसे यहां ज्यादा पैसा मिलता है. पिता सिकंदर ने बताया कि मिंटू फैक्ट्री के पास ही कमरा लेकर रहता था. वह सुबह 6 बजे काम पर जाता और दोपहर 3 बजे बाद लौटता था, लेकिन सोमवार को हुए हादसे में मिंटू की जलने से मौत हो गई. मृतक मिंटू के पिता सिकंदर ने बताया कि उनका बेटा ज्यादा पैसे कमाने की चाह में यहां आया था, लेकिन अब सिर्फ उसकी राख बची है.

पढ़ें: Massive Fire Broke Out : खुशखेड़ा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मुख्यमंत्री ने वन मंत्री को भेजा मौके पर

भिवाड़ी में पांच हजार उद्योग, जांच होगी: खुशखेड़ा-कारोली औद्योगिक क्षेत्र में घटना के बाद सरकार अब भिवाड़ी में संचालित उद्योगों की जांच कराएगी. पता लगाएगी कि उसके पास कौन से उत्पाद बनाने का प्रमाण पत्र है और वहां क्या उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला ने घटना के बाद बताया कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित सभी उद्योगों की रीको की ओर से जांच की जाएगी कि वहां उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और वे नियमानुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उद्योगों में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उनके प्लाट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:दौसा में भीषण सड़क हादसा : डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, फिर ट्रेलर से भिड़ंत, 5 की मौत

TAGGED:

EXPLOSION IN KHUSHKHEDA FACTORY
EXPLOSION IN A FIRECRACKER FACTORY
GREED SNATCHED AWAY SEVEN LIVES
भिवाड़ी फैक्ट्री आग
BHIWADI FACTORY FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.