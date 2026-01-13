जोखिम में जान.. जेब खाली.. बच्चों की पढ़ाई भी छूटी, जानें चौसा प्लांट के मजदूरों का क्या है हाल
बक्सर के थर्मल पावर प्लांट में मजदूरों ने काम का बहिष्कार कर दिया है. उनका कहना है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है.
Published : January 13, 2026 at 3:33 PM IST
बक्सर: चौसा थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले झारखंड निवासी मजदूर नरेंद्र कहते हैं कि "मैं अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला हूं. बेहतर भविष्य की उम्मीद में बच्चों का नाम निजी स्कूल में लिखवाया था, लेकिन आज मेरे बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया गया है."
"मजदूरी नहीं मिलने के कारण फीस जमा नहीं हो पाई. नतीजतन, स्कूल प्रशासन ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया. क्या हमारे बच्चे भी मजबूरी में मजदूरी करने को ही अभिशप्त हैं?"- नरेंद्र, मजदूर
चार महीने से नहीं मिला वेतन: एक मजदूर के लिए उसका पसीना ही उसकी कमाई और उसकी कमाई ही उसके घर का चूल्हा जलाने का साधन होता है, लेकिन बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में पसीना बहाने के बावजूद मजदूरों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे और तो और अब बच्चों के नाम भी स्कूलों से काट दिए गए हैं. नरेंद्र के बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे. ये हाल सिर्फ एक मजदूर का नहीं बल्कि सभी मजदूरों का है.
वादाखिलाफी का आरोप: चौसा में निर्माणाधीन 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट में शनिवार से मजदूरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है. किसान नेता राम प्रवेश यादव ने थर्मल पावर प्लांट को 'ग्रीन फील्ड' के नाम पर किये जाने को बड़ा छलावा करार दिया. उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए थे, उनको आजतक पूरा नहीं किया जा सका है. 9 मार्च 2019 को शिलान्यास के समय जिले के लोगों को रोजगार, विकास और समृद्धि के सपने दिखाए गए थे.
"दावा किया गया था कि ढाई सौ एकड़ में हरियाली विकसित की जाएगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और क्षेत्र में स्कूल व अस्पताल बनाए जाएंगे. लेकिन हकीकत यह है कि आज तक न तो एक भी पेड़ लगाया गया, न ही कोई स्कूल या अस्पताल बना. मेरा सवाल है कि आखिर सीएसआर फंड कहां जा रहा है?"- राम प्रवेश यादव,किसान नेता
गबन का आरोप: इंटक के जिलाध्यक्ष पप्पू पांडेय ने आरोप लगाया कि "हर महीने मजदूरों की चार करोड़ रुपये से अधिक की मजदूरी का गबन किया जा रहा है. बोर्ड रेट से कम भुगतान कर मजदूरों की मेहनत की कमाई पर डाका डाला जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि मजदूरी से की जा रही कटौती का लाभ आखिर किसे मिल रहा है?"
चौसा थर्मल पॉवर प्लांट पर काम ठप: मजदूरों का कहना है कि 8 घंटे के बदले उनसे 12 घंटे तक काम लिया जाता है, बावजूद इसके बोर्ड रेट के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है. ठंड के इस मौसम में मजदूरों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं.
सुरक्षा की अनदेखी: मजदूरों के अनुसार, प्लांट के भीतर लगभग 10 हजार से अधिक मजदूर कार्यरत हैं, जिनसे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जोखिम भरा काम कराया जा रहा है. हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और अन्य जरूरी सुरक्षा साधनों के अभाव में मजदूर जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं.
विरोध करने पर धमकी देने का आरोप: विरोध करने पर ठेकेदारों और कथित गुंडों के जरिए धमकी दिलाने का भी आरोप लगाया गया है. इसी लापरवाही का खामियाजा 8 जनवरी 2025 को देखने को मिला, जब करीब 10 टन वजनी पाइप की चपेट में आने से गया जिले के एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई.
कंपनी पर अनदेखी का आरोप: मजदूरों का आरोप है कि हादसे के बाद भी कंपनी और प्रशासन ने पहले कोई गंभीरता नहीं दिखाई. रात करीब 12 बजे तक मजदूर मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे, तब जाकर मृतक के परिवार को मुआवजे का भुगतान किया गया.
उग्र आंदोलन की चेतावनी: मजदूरों की इन गंभीर शिकायतों को लेकर प्लांट प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों के माध्यम से भी अधिकारियों से बात नहीं हो सकी. ऐसे में कंपनी का पक्ष सामने नहीं आ पाया है. फिलहाल, मजदूरों का आंदोलन जारी है और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होने की चेतावनी दी गई है.
660 मेगावाट का एक यूनिट चालू: चौसा थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट का एक यूनिट चालू हो गया है. प्लांट की चिमनी से धुंआ तो निकलने लगा लेकिन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
