ETV Bharat / state

कोसी नदी भारी मशीनों से खनन का आरोप, बेरोजगार मजदूरों का हल्ला बोल, सरकार पर साधा निशाना

कोसी नदी में भारी मशीनों से खनन होने से मजदूरों का रोजगार छिन गया है. जिससे उनमें सरकार के खिलाफ खासा रोष है.

River machine mining
रामनगर में बेरोजगार मजदूरों का हल्ला बोल (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: रामनगर में आज कोसी नदी में उपखनिज भरान कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. बाहर से आए सैकड़ों मजदूरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कोसी नदी में अवैध रूप से भारी मशीनें चलाई जा रही हैं. जिसके कारण वे बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है. प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने बताया कि वे हर वर्ष बड़ी संख्या में कोसी नदी में मैन्युअल तरीके से उपखनिज निकालकर वाहनों में भरने का कार्य करते हैं. इसी काम से उनके परिवारों का पालन-पोषण होता है. मजदूरों का कहना है कि इस बार नदी में मशीनों के जरिए उपखनिज भरा जा रहा है, जिससे उनका पारंपरिक रोजगार पूरी तरह छिन गया है.

मजदूरों ने बताया कि उन्होंने काम की उम्मीद में हजारों रुपये खर्च कर परात, बेलचे और अन्य औजार खरीदे थे, लेकिन नदी में मशीनों के चलते उन्हें काम ही नहीं मिल पाया. मजदूरों का कहना है कि अब वे अपने घर लौटने को मजबूर हैं और उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता देव बिष्ट ने बताया कि हर साल कोसी नदी में करीब 50 हजार से लेकर एक लाख तक मजदूर उपखनिज भरान कार्य के लिए आते हैं. लेकिन इस बार मशीनों के इस्तेमाल से ये सभी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं.

River machine mining
बेरोजगार मजदूरों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन (Photo-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है. इसी को लेकर आज रामनगर उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें मांग की गई है कि कोसी नदी में मशीनों के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए. वहीं इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जब से उत्तराखंड की नदियों का खनन एक हैदराबाद की कंपनी को दिया गया है, तब से लगातार नदियों में भारी मशीनें चलाई जा रही हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन हकीकत यह है कि मजदूर नदी तक पहुंचने के बाद भी बिना काम लौटने को मजबूर हैं.

रणजीत रावत ने आरोप लगाया कि नदी में मशीनों से खनन करना नियमों के खिलाफ है. कानून के अनुसार आपदा की स्थिति को छोड़कर नदी में किसी भी तरह की मशीनों से खुदाई नहीं की जा सकती और खनन कार्य केवल मैन्युअल तरीके से सीमित गहराई तक किया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कोसी नदी में कई जगह 90-90 मीटर गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जो भविष्य में बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं. वहीं रामनगर के उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि कोसी नदी में बैककैरा चलने से जुड़े वीडियो उनके संज्ञान में आए हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वन विकास निगम के संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं. उपजिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन को लेकर औचक छापेमारी की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें-

TAGGED:

कोसी नदी मशीन खनन
रामनगर कोसी नदी खनन
RIVER MACHINE MINING
NAINITAL LATEST NEWS
RAMNAGAR KOSI RIVER MINING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.