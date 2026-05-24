दिल्ली में जुटे देशभर के मजदूर और किसान संगठन, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई के साथ की ये मांगें
बैठक के दौरान संगठनों सदस्यों ने अपनी कई मांगें रखीं. साथ ही लेबर कोड व मजदूरों की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी भी जताई.
Published : May 24, 2026 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के आईटीओ स्थित राजेंद्र भवन में मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य मजूदरों के अधिकारों का हनन ए लेबर कोड का बहिष्कार और गुड़गांव और नोएडा में आंदोलन के दौरान गिफ्तार हुए मजदूरों की रिहाई की मांग रहा.आयोजन के दौरान कई मजदूर और किसान कार्यकर्ताओं के साथ देशभर में कार्यरत मजदूर यूनियन से सदस्य मौजूद रहे.
इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के सदस्य, किसान संघ के नेता नेता जोगिंदर सिंह उगराहन ने कहा कि देश किसानों और मजदूरों की मेहनत से चलता है. सरकार से मांग है कि देशभर में जितने भी मजदूर आंदोलन पर है उनकी सभी मांगों को माना जाए. मई दिवस से पहले नोएडा में हुए मजदूर आंदोलन में गिरफ्तार किये गए मजदूरों की रिहा किया जाए. साथ ही नए चार लेबर कोड को रद्द किया जाए और मजदूरों की जरूरत के मुताबिक वेतन में वृद्धि की जाए.
आंदोलन बढ़ता चला जाएगा: उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग वर्तमान सरकार से नाराज है, क्योंकि उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया है. इसके अलावा नए चार लेबर कोड ने मजदूरों के अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया. सरकार के इन कदमों से आंदोलन कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता चला जाएगा. सरकार ये न समझे कि मजदूर अकेले हैं. देश का किसान भी अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ा है.
लगाया ये आरोप: इसके अलावा हरियाणा के मानेसर में स्थित कंपनी मजदूरों के लिए कई वर्षों से संघर्षकारी और यूनियन के महासचिव अजीत सिंह ने कहा कि सितंबर 2023 में बेलसोनिका यूनियन के पंजीकरण को खारिज कर दिया गया था. इसके पीछे मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार का बहुत बड़ा हाथ है. आज मामला कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है.
सरकार को निभाना चाहिए मजदूरों के साथ: उधर क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के महासचिव सत्यवीर सिंह ने कहा कि इस कन्वेंशन में जुड़ने का मुख्य उद्वेश्य यह है कि नोएडा के मजदूरों की तरह ही फरीदाबाद के मजदूर भी परेशान हैं. वर्तमान सरकार को मजदूरों का साथ निभाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूर आंदोलन के दौरान के मजदूरों की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि जो भी दिखा उसे हिरासत में लिया गया.
लगातार जताया जा रहा विरोध: इसके अलावा मासा के सदस्य मुकुल ने बताया कि पिछले दो महीनों के अंदर पूरे देश में मजदूर आंदोलन हुए हैं. इसी प्रतिरोध को देखते हुए इस कन्वेंशन का आयोजन किया गया. इसमें उत्तर भारत के तमाम मजदूर संगठनों के सदस्य, यूनियन और कार्यकता मौजूद रहे. बता दें कि, मजदूर संगठन लगातार नए लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं. साथ ही वेतन वृद्धि भी उनकी प्रमुख मांगों में से एक है. इसके अलावा बर्खास्त किए गए मजदूरों की बहाली की भी मांग की जा रही है.
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