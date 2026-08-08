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सीकर में सीवरेज कार्य के दौरान धंसी मिट्टी, गड्ढे में दबा एक मजदूर

बारिश के कारण रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बढ़ गई है. गीली और दलदली होने के कारण मिट्टी खिसकने का खतरा है.

Relief and rescue operations in Sikar
सीकर में राहत एवं बचाव कार्य (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 7:51 PM IST

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सीकर: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में पिपराली रोड पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां आदर्श गर्ल्स हॉस्टल के पास सीवरेज कार्य करते समय अचानक मिट्टी ढहने से एक मजदूर दब गया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि हादसे में फंसे मजदूर की पहचान सीकर के इस्लामिया चौक निवासी सिकंदर अली (28) पुत्र नवाब अली के रूप में हुई है. सिकंदर सीवरेज का काम करने आया था. काम के दौरान अचानक गड्ढे के आसपास की मिट्टी भरभराकर नीचे आ गई और वह उसमें दब गया. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी.

एएसपी तेजपाल सिंह बोले... (ETV Bharat Sikar+)

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सूचना मिलते ही उद्योग नगर पुलिस, सिविल डिफेंस, एंबुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. बचाव दल ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मजदूर तक पहुंचने के लिए खुदाई की. एएसपी ने बताया, बारिश के कारण रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बढ़ गई है. मिट्टी गीली और दलदली होने के कारण बार-बार मिट्टी खिसकने का खतरा है. ऐसे में बचाव दल बेहद सावधानी से खुदाई कर रहा है. मजदूर को किसी तरह का नुकसान न हो और रेस्क्यू टीम भी सुरक्षित रहे, इसे ध्यान में रखते ऑपरेशन चलाया जा रहा है. एएसपी तेजपाल के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं. सीकर विधायक राजेंद्र पारीक और नगर परिषद सभापति जीवण खां भी मौके पर पहुंचे.

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