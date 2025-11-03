ETV Bharat / state

हेवी वाटर प्लांट में गैस रिसाव मामला: 10 दिन इलाज के बाद ठेका श्रमिक ने तोड़ा दम

कोटा: हेवी वाटर प्लांट रावतभाटा में गैस रिसाव से गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने शनिवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उसका शव एमबीएस हॉस्पिटल कोटा में शिफ्ट कर दिया था. इसके बाद सोमवार को रावतभाटा थाना पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कराई.

रावतभाटा थाने के एएसआई शांतिलाल ने कहा कि रावतभाटा के भारी पानी संयंत्र में 25 अक्टूबर को हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) गैस का रिसाव हो गया था. इस हादसे में घायल 35 वर्षीय धर्मेंद्र लोहार ने कोटा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. उनकी बहन सीमा लोहार ने इस संबंध में शिकायत दी. इसमें बताया कि गैस रिसाव से भाई की मौत हो गई और कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पोस्टमार्टम करवा रहे हैं. हादसे में एक कर्मचारी और चार ठेका श्रमिक घायल हो गए. इनमें संयंत्र सुपरवाइजर रामजी राम, ठेकाकर्मी धर्मेंद्र लुहार, मधुसूदन व सुनील कुमार आदि शामिल थे. इनमें चार उपचार के दौरान ठीक हो गए.