हेवी वाटर प्लांट में गैस रिसाव मामला: 10 दिन इलाज के बाद ठेका श्रमिक ने तोड़ा दम

रावतभाटा के भारी पानी संयंत्र में 25 अक्टूबर को हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) गैस का रिसाव होने से हादसा हो गया था.

ठेका श्रमिक ने तोड़ा दम
ठेका श्रमिक ने तोड़ा दम (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
कोटा: हेवी वाटर प्लांट रावतभाटा में गैस रिसाव से गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने शनिवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उसका शव एमबीएस हॉस्पिटल कोटा में शिफ्ट कर दिया था. इसके बाद सोमवार को रावतभाटा थाना पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कराई.

रावतभाटा थाने के एएसआई शांतिलाल ने कहा कि रावतभाटा के भारी पानी संयंत्र में 25 अक्टूबर को हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) गैस का रिसाव हो गया था. इस हादसे में घायल 35 वर्षीय धर्मेंद्र लोहार ने कोटा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. उनकी बहन सीमा लोहार ने इस संबंध में शिकायत दी. इसमें बताया कि गैस रिसाव से भाई की मौत हो गई और कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पोस्टमार्टम करवा रहे हैं. हादसे में एक कर्मचारी और चार ठेका श्रमिक घायल हो गए. इनमें संयंत्र सुपरवाइजर रामजी राम, ठेकाकर्मी धर्मेंद्र लुहार, मधुसूदन व सुनील कुमार आदि शामिल थे. इनमें चार उपचार के दौरान ठीक हो गए.

एएसआई शांतिलाल बोले... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: भारी पानी संयंत्र में गैस रिसाव, 5 कर्मचारी आए चपेट में, ग्रीन कॉरिडोर बना 2 को कोटा किया रैफर

इलाज कराया लेकिन आर्थिक मदद नहीं दी : मृतक धर्मेंद्र लोहार की बहन सीमा ने कहा कि उनका भाई करीब 15 साल से वहां नौकरी करता था. घटना के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोटा लाया था. उपचार प्लांट की तरफ से कराया गया लेकिन अभी तक किसी तरह की सहायता नहीं दी गई है. धर्मेंद्र ठेका श्रमिक के रूप में प्लांट में काम करता था. धर्मेंद्र के तीन बेटियां और एक बेटा है. दोनों बहनें विधवा भी भैंसरोड़गढ़ में धर्मेंद्र के पास पीहर में रहती हैं. परिवार को पालने का जिम्मा धर्मेंद्र पर ही था. अब परिवार का लालन पालन करने वाला कोई नहीं बचा है.

