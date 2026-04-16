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भाजपा मुख्यालय में ढाई महीने से कार्यकर्ता सुनवाई ठप, सत्ता-संगठन तालमेल पर सवाल

भाजपा मुख्यालय में ढाई महीने से कार्यकर्ता सुनवाई ठप होने पर सत्ता-संगठन तालमेल पर सवाल उठने लगे हैं.

Worker Hearing in BJP Headquarters
जयपुर भाजपा मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 7:44 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: प्रदेश भाजपा में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है. पार्टी मुख्यालय में शुरू की गई 'कार्यकर्ता सुनवाई' व्यवस्था, जो कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याओं के समाधान का अहम मंच मानी जा रही थी, पिछले करीब ढाई से तीन महीने से बंद पड़ी है.

इससे कार्यकर्ताओं में निराशा और असंतोष तो बढ़ रहा है, साथ ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी सत्ता और संगठन को घेरने का मुद्दा मिल रहा है. खास बात यह है कि पिछले दिनों राजस्थान प्रवास पर आए प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने भी कार्यकर्ता सुनवाई की बात कही, लेकिन उनके इस फरमान को भी 10 दिन से ऊपर बीत गए.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

1 दिसंबर से शुरू, जनवरी में थमी प्रक्रिया : भजनलाल सरकार के गठन के बाद संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से 1 दिसंबर 2025 से जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई शुरू की गई थी. इस व्यवस्था के तहत सप्ताह में तीन दिन- सोमवार से बुधवार, दो मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सुनवाई होती थी.

सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलने वाली इस प्रक्रिया में हर दिन 70 से 80 फरियादी पहुंचते थे, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायत राज जैसे विभागों के मंत्रियों के दिन यह संख्या 100 के पार पहुंच जाती थी. हालांकि, विधानसभा के बजट सत्र के चलते मंत्रियों और विधायकों की व्यस्तता बढ़ी, जिसके कारण 27 जनवरी 2026 से इस सुनवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया गया. इसके बाद से अब तक यह दोबारा शुरू नहीं हो सकी है.

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फिर से शुरू होगा मंत्री दरबार !

  • बजट सत्र समाप्त, कब होगा इंतजार खत्म ?
  • भाजपा मुख्यालय में की जाएगी कार्यकर्ता सुनवाई.
  • कार्यकर्ताओ की सुनी जाएगी फरियाद.
  • तीन दिन भाजपा मुख्यालय में होती है सुनवाई.
  • सोमवार से बुधवार तक होती सुनवाई.
  • सुबह 11 से एक बजे तक मंत्री करते थे सुनवाई.
  • विभागवार अलग-अलग मंत्रियों को दी जाती है जिम्मेदारी.

पहले भी कई बार विफल रही पहल : भाजपा मुख्यालय में जनसुनवाई या कार्यकर्ता सुनवाई की परंपरा नई नहीं है. वर्ष 2013 से 2018 के दौरान वसुंधरा राजे सरकार में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक चली थी. बाद में कांग्रेस सरकार ने भी इसे जारी रखा, लेकिन भजनलाल सरकार के कार्यकाल में यह व्यवस्था बार-बार शुरू होकर बंद होती रही. पहले तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के समय यह महज चार दिन चली, क्योंकि मंत्री शामिल नहीं हुए. इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के कार्यकाल में भी यही स्थिति बनी रही और कार्यक्रम फिर ठप हो गया. दिसंबर 2025 में तीसरी बार इसे नए स्वरूप में 'कार्यकर्ता सुनवाई' के रूप में शुरू किया गया, लेकिन यह भी तीन सप्ताह से ज्यादा नहीं चल सकी और अंततः बंद हो गई.

तालमेल की कमी बनी बड़ी वजह : इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर उठ रहा है. संगठन लगातार चाहता रहा कि मंत्री पार्टी कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनें, लेकिन कई मौकों पर मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया. तालमेल को लेकर अब विपक्ष को भी सत्ता और संगठन को घेरने का मौका मिल रहा है.

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पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार और संगठन के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते. जनसुनवाई केवल दिखावा बनकर रह गई है और आम कार्यकर्ताओं की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं. खाचरियावास ने कहा कि ढाई साल में शुरू हुई कार्यकर्ता सुनवाई ढाई दिन भी नहीं चल सकी. कई जरूरतमंद लोग, यहां तक कि दिव्यांग व्यक्ति भी भाजपा कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर तक प्रवेश नहीं मिला.

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रियों की मौजूदगी सिर्फ कागजों में दिखाई देती है, जबकि हकीकत में कार्यालय में सुनवाई की व्यवस्था ठप पड़ी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम जनता के लिए मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्रियों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है. फोन नंबर और संपर्क व्यवस्था तक आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे लोगों में निराशा बढ़ रही है.

महीने के पहले सप्ताह में ये मंत्री करते है सुनवाई :

  • सोमवार को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी.
  • मंगलवार को उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जनजाति क्षेत्रीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी.
  • बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार.

महीने के दूसरे सप्ताह में :

  • सोमवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा.
  • मंगलवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर.
  • बुधवार को पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और केके उद्योग राज्य मंत्री बिश्नोई.

महीने के तीसरे सप्ताह में :

  • सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गौतम दक.
  • मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और वन मंत्री संजय शर्मा.
  • बुधवार को पीएचडी मंत्री संजय सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को तय किया हुआ है.

जल्द फिर शुरू होगी कार्यकर्ता सुनवाई : जनसुनवाई या कार्यकर्ता सुनवाई का उद्देश्य न सिर्फ संगठन को मजबूत करना है, बल्कि आमजन को भी राहत देना है. इस मंच के जरिए लोग अपनी समस्याएं सीधे जिम्मेदार मंत्रियों तक पहुंचाते हैं और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन बार-बार रुकावटें इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही हैं.

प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि हाल ही में विधानसभा का बजट सत्र चलने के कारण मंत्री और विधायक व्यस्त थे, जिसके चलते कार्यकर्ता सुनवाई को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था. अब सत्र समाप्त होने के बाद इसे फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सभा के बाद जल्द ही नियमित सुनवाई का दौर शुरू होगा. बगड़ी ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही औपचारिक रूप से सुनवाई फिलहाल बंद रही हो, लेकिन पार्टी कार्यालय में पदाधिकारी लगातार मौजूद रहते हैं और आने वाले लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं. साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्री अपने आवास पर भी नियमित रूप से जनसुनवाई कर रहे हैं.

क्या होता है जनसुनवाई में ? जनसुनवाई का मुख्य लाभ यह है कि यह नागरिकों को अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे सरकार तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है. इससे नागरिकों को उनके मुद्दों का समयबद्ध समाधान प्राप्त करने में मदद मिलती है और सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं में सुधार करने का अवसर मिलता है.

कई बार आम नागरिक मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्रियों के बंगलो पर होने वाली जनसुनवाई में नहीं पहुंच पाता है. ऐसे में जब पार्टी कार्यालय पर जनसुनवाई होती है तो कार्यकर्ता के साथ आम व्यक्ति भी अपनी समस्या लेकर वहां पहुंच जाता है. पार्टी कार्यालय की जनसुनवाई में पदाधिकारी के साथ मंत्रियों की मौजूदगी होती है और वह वहां से सीधे अधिकारी को फोन करके समस्या के समाधान के निर्देश देते हैं. इस तरह की जनसुनवाई से आम जनता को सीधा और त्वरित लाभ मिलता है.

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