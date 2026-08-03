ETV Bharat / state

बूंदी के गरड़दा बांध पर मछली ठेकेदार के मजदूर की हत्या, घायल मिला साथी...तीसरा लापता

बूंदी अस्पताल में कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के नमाना थाना क्षेत्र के गरड़दा बांध पर सोमवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई. बांध पर मछली ठेकेदार के यहां कार्यरत एक मजदूर की अज्ञात हमलावरों ने नृशंस हत्या कर दी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल मिला है. इनका तीसरा साथी लापता बताया जा रहा है. सूचना पर नमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. वहीं, घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया. नमाना थाना प्रभारी नवलकिशोर शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक और घायल दोनों मछली ठेकेदार के यहां मजदूरी करने वाले श्रमिक बताए जा रहे हैं. दोनों बांध के एक हिस्से में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे. वहीं से जीवन-यापन कर रहे थे. सोमवार शाम झोपड़ी के पास शव की सूचना मिली. दूसरा श्रमिक गंभीर रूप से घायल मिला. मृतक की पहचान बूंदी निवासी मोहन मेघवाल के रूप में हुई जबकि उसका साथी मोहन भील घायल मिला है. घटना के बाद पुलिस गंभीर घायल मोहन पुत्र हजारी भील को बूंदी के जिला अस्पताल ले गई, जहां हालत चिंताजनक होने पर प्राथमिक इलाज के बाद कोटा रेफर कर दिया. पढ़ें:उदयपुर में मां-बेटी की दोहरी हत्या का खुलासा, मुंह बोले बेटे ने संपत्ति और लूट की नीयत से की वारदात तीन श्रमिक करते थे साथ काम: इधर, घायल मोहन के भाई माधु भील ने बताया कि मोहन मेघवाल और उसका छोटा भाई मोहन भील एक अन्य साथी के साथ मछली ठेकदार के यहां काम करते थे. सोमवार दोपहर को घटना की सूचना मिली तो बांध पर पहुंचे. बाद में थाना पुलिस को सूचना दी. माधु भील ने पुलिस को बताया कि जब वह घटनास्थल पहुंचा तो उसका भाई गम्भीर घायल अवस्था में पड़ा था, जबकि उसका साथी मोहन मेघवाल का शव पास में पड़ा था. उसका अन्य साथी मौके से फरार था.