बूंदी के गरड़दा बांध पर मछली ठेकेदार के मजदूर की हत्या, घायल मिला साथी...तीसरा लापता
मृतक और घायल मछली ठेकेदार के यहां मजदूरी करते थे. दोनों बांध किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे थे.
Published : August 3, 2026 at 8:57 PM IST
बूंदी: जिले के नमाना थाना क्षेत्र के गरड़दा बांध पर सोमवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई. बांध पर मछली ठेकेदार के यहां कार्यरत एक मजदूर की अज्ञात हमलावरों ने नृशंस हत्या कर दी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल मिला है. इनका तीसरा साथी लापता बताया जा रहा है. सूचना पर नमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. वहीं, घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया.
नमाना थाना प्रभारी नवलकिशोर शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक और घायल दोनों मछली ठेकेदार के यहां मजदूरी करने वाले श्रमिक बताए जा रहे हैं. दोनों बांध के एक हिस्से में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे. वहीं से जीवन-यापन कर रहे थे. सोमवार शाम झोपड़ी के पास शव की सूचना मिली. दूसरा श्रमिक गंभीर रूप से घायल मिला. मृतक की पहचान बूंदी निवासी मोहन मेघवाल के रूप में हुई जबकि उसका साथी मोहन भील घायल मिला है. घटना के बाद पुलिस गंभीर घायल मोहन पुत्र हजारी भील को बूंदी के जिला अस्पताल ले गई, जहां हालत चिंताजनक होने पर प्राथमिक इलाज के बाद कोटा रेफर कर दिया.
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तीन श्रमिक करते थे साथ काम: इधर, घायल मोहन के भाई माधु भील ने बताया कि मोहन मेघवाल और उसका छोटा भाई मोहन भील एक अन्य साथी के साथ मछली ठेकदार के यहां काम करते थे. सोमवार दोपहर को घटना की सूचना मिली तो बांध पर पहुंचे. बाद में थाना पुलिस को सूचना दी. माधु भील ने पुलिस को बताया कि जब वह घटनास्थल पहुंचा तो उसका भाई गम्भीर घायल अवस्था में पड़ा था, जबकि उसका साथी मोहन मेघवाल का शव पास में पड़ा था. उसका अन्य साथी मौके से फरार था.
घटनास्थल से लाठी-डंडे, गद्दे, पर्स बरामद: थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर, विशेष रूप से सिर और अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. थाना प्रभारी का मानना था कि सिर पर भारी वस्तु से किए वार से मौत हुई है. शव की स्थिति देखकर हत्या बेहद बेरहमी से किए जाने की आशंका है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. मौके से लाठी-डंडे, रजाई, गद्दे, पर्स तथा कुछ दस्तावेज बरामद किए. पुलिस इनकी जांच कर रही है ताकि वारदात के पीछे के कारणों और आरोपियों तक पहुंचा जा सके. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया. आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई.
दिनदहाड़े हत्या से सनसनी : घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और अन्य मजदूर बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. दिनदहाड़े सामने आई हत्या की वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया. थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके बयान पुलिस जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे. घायल के होश में आने के बाद पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई जाएगी. हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. पुलिस संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि मृतक और घायल के परिजनों तथा मछली ठेकेदार से जानकारी जुटाई जा रही है. यह भी जांच की जा रही है कि वारदात के पीछे आपसी विवाद, पुरानी रंजिश या कोई अन्य कारण तो नहीं है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया.
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