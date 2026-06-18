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प्राइवेट इस्पात संयंत्र में करंट लगने से श्रमिक की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा, राजनांदगांव एएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग फैक्ट्री पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. परिजनों का आरोप है कि संयंत्र में सुरक्षा मानकों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा था. उनका कहना है कि यदि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और सावधानियां बरती जातीं तो युवक की जान बचाई जा सकती थी.

राजनांदगांव: प्राइवेट इस्पात संयंत्र में एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद फैक्ट्री परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और कंपनी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए.

राजनांदगांव (ETV Bharat)

सुबह एक श्रमिक करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई. बताया गया कि बिजली के खंभे में इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रही थी जिसकी चपेट में मजदूर आ गया. प्लांट के अंदर जो मजदूर काम कर रहे उन्होने बाहर आकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. श्रमिक की मौत और प्रदर्शन की खबर मिलते ही मौके पर तहसलीदार सहित पुलिस टीम पहुंची. परिजन को समझा बुझाकर बॉडी ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई. जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी: कीर्तन राठौड़, एएसपी, राजनांदगांव

नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा

घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा गया. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल पुलिस हादसे की परिस्थितियों, कार्यस्थल पर मौजूद सुरक्षा इंतजामों और युवक की मौत के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.



स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का नियमित निरीक्षण और सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.



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