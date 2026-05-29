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झज्जर में मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा, 11 हजार वोल्ट लाइन पर काम कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत

11 हजार वोल्ट लाइन पर काम कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत ( ETV Bharat )

झज्जर: जिले के तलाव गांव के पास 11 हजार वोल्ट बिजली लाइन पर काम कर रहे एक कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान 40 वर्षीय प्रदीप पुत्र धर्मचंद निवासी फतेहपुरी गांव के रूप में हुई है. प्रदीप ठेकेदार के अंतर्गत बिजली विभाग में पिछले करीब आठ वर्षों से कार्यरत था. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. परमिट लेने के बाद भी लाइन में छोड़ा गया करंट: स्थानीय लोगों की मानें तो प्रदीप अपने साथियों के साथ बिजली लाइन पर मरम्मत कार्य कर रहा था. कर्मचारियों ने पहले बिजली विभाग से लाइन बंद करवाने का परमिट लिया था. आरोप है कि काम के दौरान अचानक लाइन में करंट छोड़ दिया गया. करंट लगते ही प्रदीप बिजली के खंभे से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया. झज्जर में मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा (ETV Bharat) अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित: हादसे के तुरंत बाद साथी कर्मचारियों ने प्रदीप को झज्जर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रदीप अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसके परिवार में पत्नी, 13 वर्षीय बेटी और दो छोटे बेटे हैं. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.