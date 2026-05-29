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झज्जर में मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा, 11 हजार वोल्ट लाइन पर काम कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत

झज्जर में 11 हजार वोल्ट लाइन पर काम करते कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई. परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

Jhajjar electrocution case
11 हजार वोल्ट लाइन पर काम कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 11:00 AM IST

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झज्जर: जिले के तलाव गांव के पास 11 हजार वोल्ट बिजली लाइन पर काम कर रहे एक कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान 40 वर्षीय प्रदीप पुत्र धर्मचंद निवासी फतेहपुरी गांव के रूप में हुई है. प्रदीप ठेकेदार के अंतर्गत बिजली विभाग में पिछले करीब आठ वर्षों से कार्यरत था. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

परमिट लेने के बाद भी लाइन में छोड़ा गया करंट: स्थानीय लोगों की मानें तो प्रदीप अपने साथियों के साथ बिजली लाइन पर मरम्मत कार्य कर रहा था. कर्मचारियों ने पहले बिजली विभाग से लाइन बंद करवाने का परमिट लिया था. आरोप है कि काम के दौरान अचानक लाइन में करंट छोड़ दिया गया. करंट लगते ही प्रदीप बिजली के खंभे से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

झज्जर में मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा (ETV Bharat)

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित: हादसे के तुरंत बाद साथी कर्मचारियों ने प्रदीप को झज्जर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रदीप अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसके परिवार में पत्नी, 13 वर्षीय बेटी और दो छोटे बेटे हैं. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप: घटना के बाद नागरिक अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. उन्होंने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया. बाद में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए.

विधायक कुलदीप वत्स ने की कार्रवाई की मांग: बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी नागरिक अस्पताल पहुंचे और मृतक परिवार से मुलाकात की. उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए बिजली मंत्री अनिल विज से फोन पर बातचीत की. विधायक ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मृतक परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला: इस पूरे मामले में एसीपी अनिरुद्ध चौहान ने कहा कि, "पुलिस को सूचना मिली थी कि बिजली लाइन पर कार्य किया जा रहा था और संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी. इसके बावजूद किसी ने पीछे से लाइन चालू कर दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ. परिजनों की शिकायत पर ठेकेदार और बिजली विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया."

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